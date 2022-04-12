在 Happy Lora 成立 61 周年之际，回顾了他被加冕为世界拳击冠军的那一年

1985年8月9日，米格尔·哈比·劳拉在一场激动人心的预战中告诉El Tiempo：“这是一生难得的机会”，这场激动人心的战前赛使他成为世界拳击理事会-WBC-对阵墨西哥人丹尼尔·萨拉戈萨的世界最轻量级冠军。除了他的家乡蒙特里亚（Monteria）之外，他并不是最喜欢的人，在那段日子里，由于当时这位24岁的拳击手，他被广泛提及。

今年4月12日，这位拳击手已满61岁，还有什么比唤起哥伦比亚体育史上最重要的时刻之一更好的庆祝他的出生的方式，而在那之前，他没有理由在这个领域庆祝；实际上，最接近尝试胜利的方法恰恰是在1967 年 7 月 4 日，他代表贝尔纳多·卡拉巴洛代表贝尔纳多·卡拉巴洛打出最轻量级冠军头衔对阵日本人原田正子。

但是，在卡塔赫纳本人认为这是 “体育史上最恶心的抢劫案之一” 的战斗多年后，哥伦比亚将凭借安东尼奥·塞万提斯的 “基德·潘贝莱”，罗德里戈·洛基·瓦尔迪兹和兄弟里卡多和普鲁登西奥·卡多纳的头衔进入奥林匹斯山。

在这种背景下，劳拉带着令人羡慕的战绩来到迈阿密：直到那天，他打了22场比赛，全部赢了，其中12场通过淘汰赛；但是尽管如此，他并不是冠军头衔中的最爱，首先是墨西哥人是卫冕冠军，在比赛开始前几天，他他本人曾说哥伦比亚人 “缺少某些东西”，这是事实：劳拉只有1.63，与中美洲的1.67相比，这是一个劣势。

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他是美国本地人，但萨拉戈萨没有估计战斗是在第一个钟声响起之前进行的；因为尽管两者都是左撇子，但出生于蒙特里亚的训练是如此激烈，以至于他一致决定输掉了比赛。

在战胜丹尼尔·萨拉戈萨（Daniel Zaragoza）之后，劳拉（Lora）用美国金翅雀的音乐为她的胜利作品增添了活力，直到三年后她失去统治的那一天，她才放过这个阴谋集团。

这场战斗容易吗？不，这些预测是墨西哥人的赢家，但哥伦比亚人的镇定优越，他在第四轮和第五轮之间两次将对手送到了画布上。在迈阿密和哥伦比亚的体育馆，淘汰赛的传闻都很强烈，但萨拉戈萨一直站起来直到最后一轮。

评委托尼·加斯特拉诺、米格尔·多纳特和娄·菲利波发出的这些牌分别获得116-109、118-107和115-110，这使整个国家 “快乐” 的蒙特利安获得了胜利。

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后来，米格尔·洛拉七次捍卫这个头衔，从而扩大了他的传奇：威尔弗雷多·瓦斯克斯，恩里克·桑切斯，阿尔贝托·达维拉，安东尼奥·阿韦拉尔，雷·米尼斯，卢西奥·冲锋枪洛佩斯和阿尔贝托·达维拉无法与哥伦比亚人战斗，在最后两场战斗中，哥伦比亚人伴随着手风琴和豪尔赫·奥纳特（Jorge Oñate）的强大声音，友谊始于1986年。

这位蒙特利安一直待在招商银行的顶端，直到1988年，当时墨西哥人劳尔·吉巴罗·洛佩兹（Raul Jíbaro Lopez）在内华达州拉斯维加斯的希尔顿酒店夺得了他的头衔。在那里，后者以一致决定获胜。哥伦比亚人摇摇欲坠的防守不足以抵消对手的冲击。他在对阵墨西哥人的比赛中赢得了冠军头衔，但输给了那个国家的某人，这是哥伦比亚拳击传奇人物数据汇编中的另一个事实。

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