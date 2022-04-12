诺瓦克·德约科维奇再次出现在蒙特卡洛举行的大师赛 1000 强赛中，这是四年来首次在首次亮相中输掉比赛

* 诺瓦克·德约科维奇的失败

尽管数学仍然对他微笑，尽管他的活动不佳，但他仍然可以保持世界第一，但诺瓦克·德约科维奇仍面临着职业生涯中最艰难的开端之一。在澳网丑闻发生后，塞尔维亚人花了两个多月没有参加比赛，并以失败的方式重新出现在蒙特卡洛的1000大师赛上：他在四年后的第一场比赛中摔倒了。

西班牙人亚历杭德罗·戴维多维奇·福基纳（Alejandro Davidovich Fokina）在这场比赛中进行了将近三个小时的动作后，以6-3、6-7（5）和6-1 获胜，这是重要的砖尘锦标赛的第二轮比赛。诺尔最后一次在锦标赛的第一场比赛中被击败是在 2018 年 4 月，当时他在巴塞罗那的 ATP 500 第二阶段（2-6、6-1 和 3-6）输给了斯洛伐克选手马丁·克利赞。

尽管他在澳大利亚的露面意味着要尝试参加本赛季的第一个大满贯赛事有多大的丑闻，但由于拒绝接种冠状病毒疫苗，德约科维奇错过了几次演讲，并且在2022年只有一次正式露面：他进入了ATP 500的四分之一决赛2 月底，迪拜与 Checho Jiri Vesely 相对。

无论如何，尽管事实上他放弃了俄罗斯人丹尼尔·梅德韦杰夫手中的世界排名第一两周后，诺尔以排名第一的球拍进入了这个大师赛 1000 强，尽管没有参加比赛，因为数字支持了它。值得注意的是，自2018年4月以来，最糟糕的结果是他们在马德里（2018年）、印第安维尔斯（2018年）和蒙特卡洛（2021年）的大师1000强赛的第二场比赛中三场失利。然后，在他参加的每场锦标赛中，他总是超越第二场比赛。

由于多年来一直位居榜首，德约科维奇经常开始参加第二轮比赛，在蒙特卡洛也不例外。这位22岁，来自地球的46岁的西班牙人以击败美国马科斯·吉隆（7-5和6-3）的胜利而首次亮相。

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