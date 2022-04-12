Edomex：暴力没有停止，在酒吧里打架造成四人死亡，七人受伤

墨西哥州总检察长办公室（FGJEM）开始调查4月11日在伊斯塔帕卢卡发生的事件。

FGJEM 启动了调查文件夹，调查位于伊斯塔帕卢卡科亚科洛尼亚圣克鲁斯特拉帕科亚的一家酒吧可能造成 3 人被枪杀和另外 7 人受伤的事件。

根据当地媒体的消息，发生暴力事件的酒吧 “Happy Terrace” 是一家最近开业的酒吧。

当局详细说，现场会发生战斗。据推测，在听了激烈的讨论之后，当地人看到四个人离开了这个地方，他们去了汽车，拿出武器返回酒吧，然后向酒吧里的人开枪。

据称的袭击造成4人死亡，另有7人受伤，他们被转移到该地区的医院。

这一事实将增加最近在墨西哥发生的暴力行为的清单:星期一凌晨, 一个家庭遭到武装团伙的袭击,图尔特佩克市有 11 人死亡，造成 8 人死亡。

初步报告表明，死者中有四名未成年人：三名女孩和一名男孩，以及三名妇女和一名男子。同时，一名妇女设法在袭击中幸存下来，被送往维森特·维拉达医院，据报道她情况微妙。但是，片刻之后他宣布死亡。

应当指出，当局发现的七具尸体出示了枪击。

墨西哥州是犯罪率最高的州之一。根据国家公安系统执行秘书处的数据，今年2022年到目前为止，该州已登记了6.2万129起各种犯罪。

此外，根据全国妇女研究所的数据，墨西哥城、墨西哥州、哈利斯科州、阿瓜斯卡连特斯州和克雷塔罗州是基于性别的暴力发生率最高的州

此外，在2022年第一个月，墨西哥州的犯罪发生率与2021年同期相比增加了13％：根据国家公众的数据，当年1月有 27,382起投诉，而在2022年1月记录了30,987起投诉安全系统（SNSP）。

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM Artemio Guerra

此外，在安全和公民保护部（SSPC）3月份的月度报告中，墨西哥实体是占故意杀人罪共同管辖权50％的6个州之一，仅在今年第三个月就记录了380起凶杀案。

此外，由SSPC组成的跨学科小组生成的蓄意杀人每日报告中查阅的数据显示，在短短一天内就发生了16起故意杀人案：1起在Chalco，1起在Chimalhuacán，4起在伊斯塔帕卢卡，1起在Naucalpan，1起在Tecámac，另外8起在图尔特佩克。

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