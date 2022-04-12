70岁女子要求在大西洋省索莱达安乐死：“如果我没成功，我就自己做”

法比@@ 奥拉·贝当古（Fabiola Betancourt）是一名 70岁的妇女，住在索莱达（Atlántico）市，但来自麦德林，她每天都生活在viacrucis：她的六种疾病导致她持续的痛苦，这不仅使她无法行走，而且总体上过着优质的生活。出于这个原因，他决定向他的EPS申请安乐死。

安蒂奥基亚（Antioquia）妇女在与《埃尔赫拉尔多》（El Heraldo）报纸的对话中说，随着时间的流逝，困扰她的疾病使她的身体退化，这使她每天都遭受剧烈的疼痛。因为她独自一人住在 El Sol 附近的房间里出租，而且因为她没有亲密的家人可以帮助她控制病情，所以她要求 EPS Mutualser 对她进行安乐死。

尽管事实上这位70岁的妇女已经表达了自己的健康状况并表示希望接受安乐死，而且她不止一次要求EPS告诉她执行该程序的程序是什么，但她向RCN Radio保证，Mutualser不想提供关于它的信息。

Betancourt告诉波哥大广播电台：“每次我去看病时，我都会要求卫生专业人员指导我提出这个请求，但是没有人给我相应的信息来进行在我们国家已经合法的安乐死。”

您还可以阅读：“我们所有的祈祷都与我们的世界冠军弗雷迪·林孔同在”：事故发生后的反应前足球运动员

法比奥拉重申，多种疾病不断困扰着她，也导致她身上出现疮，她告诉埃尔·埃拉尔多，她将继续为安乐死而战，并保证，如果她不合法地执行该手术，她将尝试自己做。

鉴于Betancourt的健康状况，以及由于她的经济状况使她无法获得更好的护理，因为她无法退休，她每月只能从政府那里获得8万美元，因此RCN Radio联系了 EPS Mutualser的通讯办公室，询问投诉的70岁妇女，她回答说，目前他们正在调查此案。

就她而言，法比奥拉（Fabiola）在遭受痛苦之中，在Blu Radio的麦克风前要求EPS保证她能够获得安乐死，因为她保证白天和黑夜的生活 “腿部，臀部，手臂，肩膀疼痛。有时候我会哭。”

您还可以阅读：“不是孕妇和未成年人的第一次手术战斗人员倒下”：萨帕特罗将军在普图马约行动前

应该记得，自2015年以来，安乐死在哥伦比亚是合法的，但是，直到2021年7月，宪法法院才将有尊严的死亡权扩大到遭受 “严重身体或精神痛苦，身体伤害或严重伤害” 的非绝症患者 无法治愈的疾病”。到目前为止，已有两名哥伦比亚人同意在这种情况下安乐死：维克多·埃斯科巴尔和玛莎·塞普尔韦达。





继续阅读