为什么野鸡和珍珠鸡不在基本篮子里？

4月7日午夜前不久, 国会议长,玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦热情地宣布立法部门已批准免除支付IGV “用于基本家庭篮子中的产品”。但是，行政长官阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）批评了添加不属于其中的食物来自资源匮乏家庭的饮食。因此，值得一问的是，如果不是所有秘鲁人都能买到野鸡或珍珠鸡等产品，那么它们会获得这种好处。

尽管今天野鸡被归类为家禽，但它的存在不仅在贵族餐桌上脱颖而出，甚至在皇室活动中也很突出。对这只鸟的偏爱，例如当时的孔雀或天鹅，不仅是因为它的肉味，还因为它的美丽因其五颜六色的羽毛和长长的尾巴而脱颖而出。El Comercio在2010年发布的一份报告已经报道说，我国关闭了几家野鸡孵化场，因为这是一项无利可图的业务。

在与位于伊洛省的野鸡农场 “埃文斯” Infobae的对话中，莫克瓜评论说，黑野鸡和collarejo的单位成本均为S/400，但不包括运往首都的成本。此外，他强调，这是送还活着的鸟类。鉴于其易于养育，collarejo 是家庭饲养中最常见的野鸡类型之一。但是，对于深色野鸡或也被称为受人尊敬的野鸡，它主要是在厨房中使用而繁殖的。

野鸡的高昂代价在于其养育的复杂性。生命的头40天很重要，确保他们暴露在环境温度下并获得适当的营养至关重要。专门从事农业综合企业的网站Agritotal的一份出版物指出，均衡饮食中添加了切碎的煮鸡蛋，小麦谷物，高粱和玉米，时令水果，苜蓿和其他蔬菜，例如甜菜和生菜。此外，应特别注意这些鸟类发育的空间。

珍珠鸡

珍珠鸡也被称为珍珠鸡，是体重在3.3至4公斤之间的普通动物。这些是异国情调的鸟类，不仅因为它们的味道而引起人们的注意，而且还因为它们在不破坏植被的情况下消耗昆虫的能力而引起了人们的注意。家禽公司克里亚莱斯（Criales）告诉该媒体，目前这种鸟类要等到9月开始的季节开始时才出售。这个销售点以S/50.00出生的一个月大成对的方式提供他们。

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这些鸟类的繁殖不需要像野鸡那样照顾，但是由于它是能够飞行的鸟，因此必须在没有逃脱选择的情况下可以旅行的地方建造空间。他们的饮食要求不高。它的肉被认为是最健康，饮食最多的肉之一，因为其中的脂肪含量为1％。对于饲养鸡蛋的人来说，出售鸡蛋也是一项重要的业务，因为它们的生产持续且保质期长。

与家庭餐桌上的常见食物鸡肉不同，野鸡和珍珠鸡都不容易获得。因此，令人惊讶的是，它们已被纳入免除属于一般销售税（IGV）基本家庭篮子一部分的产品的法律中。

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