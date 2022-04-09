在不使用化学物质的情况下消灭植物上的蚂蚁的技巧

EFE/EPA/HARISH TYAGI/Archivo

我们都看到昆虫在我们留在花园，房子里或房间里的植物周围走来走去，主要是蚂蚁。而且很难与他们抗争，因为他们能够在短短几分钟内吃掉绿色元素。众所周知，市场上有大量产品可以消除它们。但是，我们有时会寻找这些资源以外的其他可能对健康有害的方法。

按照这些思路，如果您想在自己的化学物质中使用化学物质，我们会教您五种自制技巧，以帮助您在蚂蚁侵入房屋的内部和外部空间之前将其赶走。请注意，因为这样做是为了避免中毒或杀死植物。

诚然，家中存在一只或另一只蚂蚁不会构成任何威胁。但是，如果我们看到一个或另一个，则瘟疫很可能会增加，并成为室内和室外空间的严重问题。了解如何避免它。

从植物中清除蚂蚁的步骤

1.AGUA DE AJO

作为第一个元素是含硫化合物和大蒜的气味，因为它们对蚂蚁很烦人。因此，这种输入有助于将他们赶走，并保护整个房屋。怎么做？只需将几瓣压碎的大蒜放入一壶水中，静置至少24小时。它很好地满足了它生效的时间。

24 小时结束后，用小火加热混合物 15 分钟。最后，倒入喷雾瓶中，如果植物上有蚂蚁或需要的地方使用。不要过度使用它，以免损坏它们。

2。ARROZ

根据一个古老的自制把戏，当大米在蚁丘中发酵时，它可以消灭小蚂蚁。但是，有些人怀疑它的有效性，因为没有科学证据支持它。无论如何，我们想分享给任何想尝试的人。

另一方面，这种方法就像沿着这些昆虫使用的路径扔几粒白米一样简单。看到它们后，蚂蚁会离开货物去收集谷物然后把它们带到蚁丘。到达那里后，热量会使大米发酵，并使蚂蚁毫无问题地从花园或房屋中消失。

3.橙皮

是的，你可以用水果。尼日利亚纳南迪·阿齐基韦大学进行的一项研究表明，橙皮释放出一种对蚂蚁非常讨厌的物质。因此，如果花盆里有蚂蚁，请将橘皮切成小块，然后沿着它们通常行走的路径散开它们。这并不容易，但值得一试。

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4.LEVADURA

该产品被认为对蚂蚁非常刺激，但没有科学证据。但是，人们在互联网上申请它以寻求建议或建议。从这个意义上讲，如果要使用这种方法，请在一升水中制备100克酵母和100克糖的混合物。然后，将补救措施放入小容器中，然后将其分发到花园中有蚂蚁的区域。要非常小心，确切地说。

5。碳酸氢钠

最后，还有一种称为小苏打的元素，它在驱除蚂蚁并防止蚂蚁入侵花园或房屋方面非常有效。你只需要将这种粉末撒在植物周围或沿着蚂蚁通常行进的路径即可。使用盐等产品也可以达到类似的效果。任何一个都会产生积极的结果。

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