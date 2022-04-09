第一轮法国总统大选的五个关键

FILE PHOTO: A combination picture shows five of the twelve candidates for the 2022 French presidential election, L-R: Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, French President Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, leader of far-left opposition La France Insoumise (France Unbowed - LFI) political party, Valerie Pecresse, head of the Paris Ile-de-France region and Les Republicains (LR) right-wing party candidate, Eric Zemmour, French far-right commentator and leader of far-right party "Reconquete!", after the official announcement in Paris, France. Picture taken in 2021 and 2022. REUTERS/Staff/File Photo

将于明天星期日举行的第一轮法国总统选举将不得不回答五个主要问题。

这支笔会超过马克龙吗？

没有民意调查能预测这一点，但趋势是，极右翼的马琳·勒庞已经前进了好几天，而连任候选人中间派伊曼纽尔·马克龙仍然停滞不前。

在一些民意调查中，即使两者之间的差异也不到三点，这在误差范围内。如果这种动态继续下去，极右翼候选人可能会在本周日取得非常具有象征意义的胜利，这将成为将于4月24日举行的第二轮选举的跳板。

为此，他在现在选择极右翼的埃里克·泽穆尔（Eric Zemmour）（占投票意向的9％）的人中拥有充足的选票储备，后者在民意调查中呈下降趋势。

Macron y Le Pen en una reunión de 2019 (Reuters) REUTERS

对于这位候选人来说，这将是个人的成功，她已经看到她的许多主要盟友抛弃了她，转而支持 Zemmour，而且她将看到平滑其计划中最具争议的轴心（例如移民或反欧洲主义）的策略得到验证。

MÉLENCHON 会进入第二轮吗？

左翼候选人重复了他在第二轮比赛中看到的情况，尽管最乐观的民意调查使他比第二名差4分。

但是，70岁的让·卢克·梅伦雄（Jean-Luc Mélenchon）在爱丽舍大街上面临第三轮选举，他在最后阶段加快了步伐，呼吁进行 “有用的投票”，试图将左翼选民聚集在一起。

这是对环保主义者雅尼克·贾多（5％ 的投票意向）、共产主义者法比安·罗塞尔（3％）和社会主义者安妮·伊达尔戈（2％）的选民的明确呼吁，他们可以为他提供克服勒庞所需的推动力，避免五年前的面对面。

记录弃权？

参与水平是第一轮的最大未知数，因为其最终百分比将在很大程度上取决于结果。有几项调查确保弃权率可以达到或超过28.4％，与2002年相似，是第五共和国历史上最高的。

在大流行和乌克兰战争期间，竞选活动对总统选举的兴趣比过去少，总统选举是法国人的首选选举，通常会导致80％的人口普查进入民意调查。

La apatía domina el ambiente político (Reuters) REUTERS

近三分之二的法国人表示他们对这次选举不感兴趣，12％的人甚至承认他们不知道这个星期天有选举日。

参与问题旁边是尚未决定的问题，因为在表示将要投票的人中，将近三分之一的人说他们仍然不知道为谁或说他们可以在最后一刻更改选票。

温和的右翼会有最糟糕的历史结果吗？

在第二轮首次缺席五年后，温和右翼再次走向不参加决定性决斗的道路，如果民意调查正确的话，其候选人巴黎地区总统瓦莱丽·佩克雷斯指出了雅克·戴高乐党历史上最糟糕的结果，雅克·希拉克或尼古拉斯·萨科伊。

2017年，受腐败丑闻困扰的前总理弗朗索瓦·菲永距离击败勒庞还不到50万张选票，但最终有史以来第一次将 “戴高乐派” 党排除在第二轮选举之外。

佩克雷斯在对武装分子封闭的初选中当选，民意调查一直在下降，根据最新的民意调查，该民意调查已经开始重新打开最强硬和最温和派支持者之间的内在伤口。

对@@ 社会党的致命打击？

社会党候选人巴黎市长安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）未能使竞选活动渗透到左翼，民意调查将她定为2％，甚至低于国家退还竞选费用的门槛（5％）。

甚至与贝努瓦·哈蒙在2017年的6.4％相去甚远。在弗朗索瓦·奥朗德成为第二位通过普选当选的社会主义总统五年后，贝努瓦·哈蒙签署了弗朗索瓦·密特朗党历史上最糟糕的结果。

即将宣布的崩溃可能会使该党的生存受到质疑，该党在伊达尔戈和其第一书记奥利维尔·福雷的界限之间被打破。

（来自 EFE 的信息）

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