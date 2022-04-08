米却肯州的暴力事件：一名公证人在乌鲁阿潘被谋杀

187名公证人里卡多·阿尔贝托·埃斯帕萨（Ricardo Alberto Esparza）在枪手多次枪杀他后，在米却肯州乌鲁阿潘市的办公室门前被杀。

据报道，律师像往常一样离开工作地点，离开停放的车辆，一旦他试图进去，凶手就走近他并把他杀死。他的尸体被留在汽车旁边的地上。

事件一经宣布，安全人员就抵达该地区并封锁了对该罪行的首次调查，与此同时，一项行动开始追捕并找到罪魁祸首。

到目前为止，米却肯州州长谴责了这起凶杀案，并表示他们将与州检察官办公室合作清理谋杀案。他还表示声援埃斯帕萨家族和法律界，他向他们保证，他将寻求该实体的和平。

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

就其本身而言，公证人协会发表了一份简短的声明，谴责了这一事实，此外还要求米却肯州当局澄清犯罪动机并为其同事伸张正义。

文件中写道：“我们呼吁主管当局以有效的方式制定司法调查程序，以便这种可怕的行为不会逍遥法外”。

应当指出，受害者被确定为海梅·埃斯帕萨·科尔蒂纳的兄弟，他在2014年萨尔瓦多·贾拉·格雷罗执政期间担任米却肯州政府秘书。

到目前为止，米却肯州总检察长办公室（FGE）宣布，它已经启动了一个调查文件夹，以澄清里卡多·埃斯帕萨·科尔蒂纳的谋杀案，该案于本周四下午在乌鲁阿潘的拉蒙·法里亚斯附近发生。

根据地方当局发布的描述，下午3点左右，多学科小组的人员搬到杜兰戈街，公证人被杀害。声明说，公证人乍看之下伤口是由枪支射弹造成的离开办公室时。

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

在警察对现场进行视察期间，找到了一些弹壳，可能是被谋杀武器驱逐出来的。最后，联邦专家小组强调，它将继续采取调查行动，以便澄清事实。

另一个谴责这起谋杀案的人是米却肯州的联邦代表卡洛斯·托雷斯·皮尼亚（Carlos Torres Piña），他分享了州内政部的ob告，对此事件表示遗憾。他还报告说，他们将参加必要的调查。

米却肯州政府行政和财政部长路易斯·纳瓦罗·加西亚（Luis Navarro García）也在社交媒体上发表了讲话。“我们强烈谴责今天在乌鲁阿潘发生的谋杀公证人里卡多·阿尔贝托·埃斯帕萨·科尔蒂纳的事件。我们向他们的家人、朋友和整个公证人联盟表示诚挚的慰问，“这位官员写道。

最后，该机构革命制度党（PRI）主席吉列尔莫·瓦伦西亚（Guillermo Val encia）借此机会向受害者的兄弟致以拥抱，并谴责该州的这起谋杀和暴力事件。

“我为针对乌鲁阿潘的公证人里卡多·埃斯帕萨·科尔蒂纳的罪行感到非常抱歉，他在办公室外被懦弱地谋杀。我强烈谴责每天都在哀悼米却肯州家庭的暴力行为。他说，我共同拥抱我亲爱的朋友海梅·埃斯帕萨·科尔蒂纳（Jaime Esparza Cortina），因为他的兄弟不幸去世，向他的家人表示慰问。”

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