这就是 BetPlay 联赛第 15 天的比赛方式

距离常规赛结束只剩六个日期，哥伦比亚职业足球比赛将在本周末回归，领导人 Millonarios和Atlético Nacion al之间将做出几项有趣的承诺，这支球队将在冠军的现阶段保持霸权。
Millionarios 将接待他们的另一个后院对手Equidad Seguros；在他们的最后一场比赛中，“大使” 失去了在本次锦标赛中提高领先优势的机会。另一方面，Equidad Seguros 在上一场比赛中均衡，几乎没有得分。
这项义务是针对在2-3输给America de Cali之后眼中沾满鲜血的 Millonarios，此外，“大使” 进入了不规则阶段，赢了3场比赛，输了1场。
另一场出色的比赛是将在阿塔纳西奥·吉拉尔多特举行的国民竞技 vs 卡利美洲之间的比赛，在这场比赛中，“红魔” 将寻求与新策略师亚历山大·吉马良斯一起赢得积分；在巴兰基亚，拉科鲁尼亚卡利将寻求在大都会体育场。
同样值得注意的是 coleros 的决斗，Unión Magdalena 对阵帕特里奥塔斯的对决，在恩维加多对阵圣达菲的比赛中寻求不下降的球队寻求进入本垒打。
赛程 BetPlay 联赛 DIMAYOR I-2022
4 月 8 日
百万富翁与股票
Hora：晚上 8:00
体育场:El Campin
电视：Win+
4 月 9 日
Deportes Tolima vs 金鹰队
Hora：下午 4:05
体育场：曼努埃尔·穆里略·托罗
电视：Win/Win+
联盟马格达莱纳 vs 帕特里奥塔斯
Hora：下午 6:10
体育场:内华达山脉
电视：Win/Win+
拉科鲁尼亚卡利 vs Junior
时间：晚上 8:15
体育场:加州拉科鲁尼亚
电视：Win+
4 月 10 日
恩维加多 vs 独立圣达菲
Hora：下午 3:00
体育场:Polideportivo Sur
电视：Win+
国民竞技 vs 卡利美洲
Hora：下午 5:30
体育场：阿塔纳西奥·吉拉尔多特
电视：Win+
Alianza Petrolera vs 独立麦德林
Hora：晚上 7:35
体育场:丹尼尔·维拉萨帕塔
电视：Win+
4 月 11 日
美洲虎 vs Once Caldas
Hora：下午 5:30
体育场:Jaraguay
电视：Win/Win+
体育帕斯托 vs 拉科鲁尼亚佩雷拉
Hora：晚上 7 点 40 分
体育场:利伯塔德部门
电视：Win/Win+
4 月 12 日
布卡拉曼加竞技 vs Cortulua
Hora：晚上 7 点 40 分
体育场：阿方索·洛佩兹
电视：Win/Win+
应该注意的是，下一轮的第一个预选赛是国民竞技、Deportes Tolima 和 Millonarios。
在其他新闻方面，应该注意的是，4月8日星期五，抽奖将从下午1点开始，并通过Win Sports+进行传输，以定义已经播种的迪马约尔Betplay杯第16轮的关键；少年，国民，百万富翁，托利马，卡利，Equidad，美国和麦德林。
在本次比赛的上一场比赛中，独立圣达菲获得了迪马约尔Betplay杯第16轮的资格，总共以 4比0击败了拉科鲁尼亚·帕斯托。“火山” 并没有克服在共和国首都获胜的艰巨任务，有机会晋级比赛的下一阶段。
继续阅读：