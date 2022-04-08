这就是 BetPlay 联赛第 15 天的比赛方式

TUNJA. Agosto 15 de 2021. Patriotas Boyacá y el Atlético se enfrentaron en juego válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II en el estadio La Libertad de la ciudad de Tunja. (Cortesía Dimayor)

距离常规赛结束只剩六个日期，哥伦比亚职业足球比赛将在本周末回归，领导人 Millonarios和Atlético Nacion al之间将做出几项有趣的承诺，这支球队将在冠军的现阶段保持霸权。

Millionarios 将接待他们的另一个后院对手Equidad Seguros；在他们的最后一场比赛中，“大使” 失去了在本次锦标赛中提高领先优势的机会。另一方面，Equidad Seguros 在上一场比赛中均衡，几乎没有得分。

这项义务是针对在2-3输给America de Cali之后眼中沾满鲜血的 Millonarios，此外，“大使” 进入了不规则阶段，赢了3场比赛，输了1场。

另一场出色的比赛是将在阿塔纳西奥·吉拉尔多特举行的国民竞技 vs 卡利美洲之间的比赛，在这场比赛中，“红魔” 将寻求与新策略师亚历山大·吉马良斯一起赢得积分；在巴兰基亚，拉科鲁尼亚卡利将寻求在大都会体育场。

同样值得注意的是 coleros 的决斗，Unión Magdalena 对阵帕特里奥塔斯的对决，在恩维加多对阵圣达菲的比赛中寻求不下降的球队寻求进入本垒打。





赛程 BetPlay 联赛 DIMAYOR I-2022

4 月 8 日

百万富翁与股票

Hora：晚上 8:00

体育场:El Campin

电视：Win+

4 月 9 日

Deportes Tolima vs 金鹰队

Hora：下午 4:05

体育场：曼努埃尔·穆里略·托罗

电视：Win/Win+

联盟马格达莱纳 vs 帕特里奥塔斯

Hora：下午 6:10

体育场:内华达山脉

电视：Win/Win+

拉科鲁尼亚卡利 vs Junior

时间：晚上 8:15

体育场:加州拉科鲁尼亚

电视：Win+

4 月 10 日

恩维加多 vs 独立圣达菲

Hora：下午 3:00

体育场:Polideportivo Sur

电视：Win+

国民竞技 vs 卡利美洲

Hora：下午 5:30

体育场：阿塔纳西奥·吉拉尔多特

电视：Win+

Alianza Petrolera vs 独立麦德林

Hora：晚上 7:35

体育场:丹尼尔·维拉萨帕塔

电视：Win+

4 月 11 日

美洲虎 vs Once Caldas

Hora：下午 5:30

体育场:Jaraguay

电视：Win/Win+

体育帕斯托 vs 拉科鲁尼亚佩雷拉

Hora：晚上 7 点 40 分

体育场:利伯塔德部门

电视：Win/Win+

4 月 12 日

布卡拉曼加竞技 vs Cortulua

Hora：晚上 7 点 40 分

体育场：阿方索·洛佩兹

电视：Win/Win+

应该注意的是，下一轮的第一个预选赛是国民竞技、Deportes Tolima 和 Millonarios。

在其他新闻方面，应该注意的是，4月8日星期五，抽奖将从下午1点开始，并通过Win Sports+进行传输，以定义已经播种的迪马约尔Betplay杯第16轮的关键；少年，国民，百万富翁，托利马，卡利，Equidad，美国和麦德林。

在本次比赛的上一场比赛中，独立圣达菲获得了迪马约尔Betplay杯第16轮的资格，总共以 4比0击败了拉科鲁尼亚·帕斯托。“火山” 并没有克服在共和国首都获胜的艰巨任务，有机会晋级比赛的下一阶段。

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