Huasi和Yastay的故事，将重返野生动物的秃鹰

就在一年多以前，在科尔多瓦和拉里奥哈的人类照顾下长大的两只秃鹰抵达位于埃斯科巴的Temaikèn基金会救援中心，准备完成他们的学习周期，并在里奥内格罗重返大自然。这要归功于安第斯秃鹰保护计划（PCCA），Temaikèn是其中的一部分。

Yastay 和 Huasi 是分别出生在科尔多瓦和拉里奥哈的两只秃鹰。 Yastay 于 2019 年 11 月 23 日出生于拉里奥哈 Yastay 保护和救援中心的科尔多瓦和华西保护区塔图·卡雷塔。 两人于2021年2月12日抵达布宜诺斯艾利斯，这是致力于保护该物种的不同组织之间明确工作的一部分。

“Huasi和Yastay都是在人类照顾下出生的秃鹰，但通过自然孵化，也就是说，它们与父母一起出生，并在必要时与父母同住。Temaikèn物种恢复中心（CRET）看守团队负责人胡安·卡布尔（Juan Kabur）解释说，秃鹰在出生的第一年与父母在一起的事实对于诸如喂养，雏鸡护理，修饰或头皮之类的行为问题至关重要。

卡布尔补充说：“在那段时间之后，正在努力将它们与可以重新插入的其他秃鹰结合起来。”而这个阶段正是Huasi和Yastay成功通过的，为他们的下一站做好了准备：位于里约内格里纳海岸的Pailemán山脉。

你抵达并留在埃斯科巴

Esta especie suele ser víctima de cazadores, resultan heridos por trampas o sufren envenenamiento por ingestión de balas de plomo con las que matan a los animales de los cuales se alimentan

当秃鹰从救援中抵达Fundación Temaikèn时，它们必须经过一系列必要的兽医检查和诊断，以确定其健康状况，康复状况和可能的重返社会 。该物种通常是猎人的受害者，被陷阱伤害或因摄入铅弹而中毒，这些铅弹杀死了他们赖以生存的动物。 它们还可能与人造结构发生碰撞，例如高压电缆或对其自然栖息地的其他改变。

幸运的是，这不是Huasi和Yastay到达的方式，因为正如他们在Temaikèn中所说的那样，他们是由父母抚养长大的，“他们俩都处于完美状态，并且相应地从原籍地出院了兽医”。

在这段时间里，他们在埃斯科巴（Escobar）度过，除了监测自己的健康状况外，还接受了行为检查，评估了他们与潜在的重返社会伙伴的生活。他们为什么要研究自己的行为？

“像其他拾荒者一样，秃鹰是合群的动物，这意味着它们可以几个人成群移动。在CRET，一群在人类照顾下出生的秃鹰聚集在该国的不同机构。 对这些动物的相容性进行了监测，并评估它们可以表达任何秃鹰在野外表达的自然行为。也就是说，例如，在喂食时，它们看起来像秃鹰在安第斯山脉或科尔多瓦高峰吃东西时看起来像，” 卡布尔说。

Cuando los cóndores llegan a Fundación Temaikèn provenientes de rescates, tienen que atravesar una serie de chequeos veterinarios y diagnósticos necesarios para determinar su estado de salud, recuperación y posible reinserción

在CRET中为秃鹰准备的空间非常特别，因为所有在那里度过时光的动物都是在人类隔离的情况下进行的，这意味着那些每天与这些动物打交道的人都是以隐蔽的方式进行的。就秃鹰而言，围栏有镜面窗户，以防止它们将人类与饮食正面联系起来。在这方面，胡安总结说：“在康复中心工作结束时，我们可以说它们在临床和行为上都是适合重新融入大自然的动物。”

下一步：最终检查和翼带

一年零几个月后，在他到达CRET之后，一个跨学科的专业团队将Huasi和Yastay转移到了他们的兽医医院，在那里他们进行了最后的兽医检查，在那里他们还与PCCA团队一起开始放置翼带。 “翼带是一个标记，顾名思义，它被放置在其一个翅膀上。截至今天，这个 “标签” 就像每个人的 DNI 一样，一旦看到他们在巴塔哥尼亚周围飞来飞去，它将有助于我们用双筒望远镜或单筒望远镜观察它们，从而知道是哪一个。” 卡布尔解释并澄清说：“乐队并不沉重，因此不会造成任何疼痛或不适在动物身上”。

Huasi 和 Yastay 已经准备好迎接这个漫长旅程的下一站：Paileman、Rio Negro。 那里将是他们重返社会的地方，但首先他们必须在 “presuelta” 围栏中经历一个适应阶段。

他们从Temaikèn解释说：“这个由PCCA管理的地点位于海拔400多米的岩层上。重要的是，这些动物必须在重新融入社会的几个月前达到这一点，因为它们必须习惯环境，尤其是该地区的热流和风。” 预计秃鹰将在未来几周内前往该目的地，以开展这一重返社会进程的最后阶段。 仍然没有确定的日期，因为首先，由于该地区的气候不断变化，组成该计划的所有机构都必须评估案例和可能性。

Huasi y Yastay están listos para la siguiente parada de este largo viaje: Pailemán, Río Negro

“在派勒曼，将有来自不同组织的技术人员，由Ecoparque和Bioandina基金会领导。他们生活在高原脚下的田野底部，负责继续监测自然栖息地中的秃鹰。他们将继续在新的和最后的房舍中进行观测，直到重新插入它们为止。在那里，得益于机翼带以及卫星跟踪和遥测元素，它们将能够陪伴它们并监控其性能，继续提供有关该物种和保护的重要信息。” 卡布尔总结道，他在2019年参加了秃鹰的监测，当时基金会设法重新插入了在特迈肯生物园出生的秃鹰。

Yastay 和 Huasi 加入了 10 年来通过特迈肯基金会安第斯秃鹰救援中心的 100 多只秃鹰。 这些病例中有70％来自全国各地，可以康复并释放到自然环境中。其他人由于受伤的严重性，尽管无法恢复自然，但成为阿根廷安第斯秃鹰保护计划的繁殖，教育和研究计划的一部分。

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