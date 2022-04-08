何塞·索托支持阿尔代尔·罗德里格斯，并承认他指挥 Universitario “不是两百万美元”

阿利安扎·利马的标志何塞·索托在解放者杯 “蓝白” 队被击败后在最近的一次采访中发表讲话。这位现任技术总监提到了他前任球队的表现，支持阿尔代尔·罗德里格斯对罗伯特·罗哈斯的严重犯规，也完全排除了领先 Universitario 的可能性。他说：“不是为了两百万。”

“不，不。我不会开大学。这是不可能的。他在 Ovacion 电台与节目 Pitazo Final 的对话中评论说，不是花两百万美元，还有比金钱更重要的事情，为了让我的女儿和整个家庭安心，我不会这样做。

此外，他还谈到了这位 “亲密” 前锋对巴拉圭后卫的硬踢。“当一名球员进入场地时，他将要踢足球，我认为没有球员进去毁掉队友。这更像是 Aldair 的激烈和角质，但这并不是为了打破它。这是一个偶然的举动，我认为这不是出于恶意，” 他说。

最后，他分析并说了他如何看待exclub的失败。“Alianza 在去年给他冠军的 3-5-2 上表现非常出色，有了这个系统，他从里弗手中夺走了空间，由于他所做的出色防守工作而变得复杂。如果你看到进球，它来自一方，因为尽管里弗处理了球，但他没有明确的进球机会，也没有像其他比赛中那样危险，他是一台机器，创造了七八个进球情况。”