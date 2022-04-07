尖叫和粗鲁：这就是 “查皮托” 桑切斯在芝华士更衣室里骂的方式

芝华士的表现仍然令人信服；尽管董事会为改善瓜达拉哈拉俱乐部的成绩进行了内部调整，但直到 Liga MX 的第12场比赛日之前，他们以13分排在第13位，这将是联盟季后赛之外的区域。

烦恼和不满已经传到了球员身上，而担任领导者要求足球运动员表现更好的是耶苏斯·查皮托·桑切斯（Jesú s Chapito Sánchez）。4月6日（星期三），在社交网络上播放了一段视频，其中记录了tapatio更衣室里生活的 “幕后花絮”。

该录音与 ChivaStV 门户网站相对应，在该门户网站中，耶苏斯·桑切斯（JesúsSánchez）与队友爆炸的那一刻，这是他们在冠军赛第11日的经典tapatio版本中获得的结果。

应该记住，这是芝华士重新安排对阵蒙特雷的比赛以来的最后一场比赛。图片显示，教练组和足球运动员都关注耶苏斯·桑切斯的煽动性演讲。

极右翼没有衡量自己的话，因为他用粗鲁和大量的声音来指代他的同龄人。他的烦恼是显而易见的，因为在那场比赛中，阿特拉斯队能够挽救平局，尽管马塞洛·米歇尔·莱亚诺的学生们付出了努力，但他们还是没有做到这一点。

他指出的第一件事是，他已经厌倦了球队的 “抱怨”，因为他表明有些队友对俱乐部一点都不舒服，并找借口不在球场上尽力而为，正如El Chapito 所说：

他还谈到了红白衬衫的重量，并说俱乐部和球迷都意味着瓜达拉哈拉俱乐部的盾牌和遗产；这就是为什么他很有价值，并向队友重申了自己的信息，以便他们在穿制服时在球场上付出更多。

尽管他首先向队友宣称，但他也包括了演讲，并觉得自己也没有履行应有的承诺。





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