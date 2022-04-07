《神奇动物3》：在秘鲁首映以及在哪里观看《邓布利多的秘密》

四月充满了魔力，根据JK罗琳的文学创作，在《哈利·波特》的电影世界中开启了新篇章。所有陶艺家都知道有关《神奇动物：邓布利多的秘密》的最新更新，这个故事将详细展示阿不思·邓布利多的年轻人以及他与盖勒特·格林德瓦的关系，以拯救世界免受巫师和麻瓜的困扰。

千万不要错过：“哈利·波特：重返霍格沃茨”：艾玛·沃特森的寂寞，汤姆·费尔顿为海伦·麦克罗里哭泣等等时刻

剧情介绍神奇动物3

“阿不思·邓布利多教授知道，强大的黑暗魔术师盖勒特·格林德瓦正在采取行动控制巫师世界。无法独自阻止他，他委托魔术学家纽特·斯卡曼德（Newt Scamander）带领一支勇敢的巫师、女巫和勇敢的麻瓜面包师组成的团队执行危险的任务，在那里他们将遇到新老野兽，面对格林德瓦不断增长的追随者大军。但是，考虑到危在旦夕，邓布利多能在场边待多久？”

演员阵容包括：奥斯卡奖得主埃迪·雷德梅恩（万物理论）、两次获得奥斯卡提名的裘德·劳（冷山和才华横溢的里普利先生）、埃兹拉·米勒、丹·福格勒、艾莉森·苏多尔、卡勒姆·特纳、杰西卡·威廉姆斯、凯瑟琳·沃特斯顿和麦德斯·米克尔森。同样，方向在于大卫·耶茨（David Yates），他负责在大银幕上塑造这场新的神奇冒险。

电影《神奇动物3》多久了？

专门的门户网站表明，这一新分期将持续约两个小时，在此期间，我们将能够详细看到这个平行的世界，在这个平行世界中，邓布利多生活的隐藏方面将在远离霍格沃茨的地方被发现。

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

秘鲁会有预览吗？

注意，potterheads 和麻瓜！是的，华纳兄弟证实，将有世界预告片来观看《邓布利多的秘密》。对于我们国家，它定于4月13日举行。

正式的全国首映将于4月14日举行。众所周知，每个星期四都是秘鲁首映的日子，广告牌也发生了变化。

在哪里可以看到神奇的野兽3？

这次首映将不会虚拟举行，因此粉丝们可以在电影院欣赏这部电影。请注意，要使用这些功能，作为强制性措施，您必须随身携带全剂疫苗接种卡。这些是将在其中正式放映的电影院。

-UVK

-Cineplanet

-Cinestar

-Cinépolis

-Cinemark

-Cinerama Pacifico

为什么 JOHNNY DEPP 不在《神奇野兽》中玩？

记忆深刻的加勒比海盗杰克·斯派洛（Jack Sparrow）经历了他个人和职业生涯中最艰难的时刻之一，当时他的前搭档琥珀·赫德（Amber Heard）公开了一系列针对好莱坞演员的身心暴力的投诉。到达法庭的艺术家之间有争议的对抗促使华纳兄弟和魔术系列的制作人决定将他从该项目中删除。

尽管音频被揭露，否认了Aquaman女演员，正义呼吁支持约翰尼·德普，但她的艺术生涯受到严重影响。为了不停止拍摄，已确认 Mads Mikkelsen（汉尼拔）将替补他，并将穿着巫师盖勒特·格林德瓦的服装。

演员的这种变化引起了粉丝的一系列批评，他们希望在《邓布利多的秘密》中再次见到德普。