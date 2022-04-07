在戈斯托梅尔市的一个车库里发现了 11 具尸体

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

乌克兰前内政部长阿尔森·阿瓦科夫报告说，在乌克兰首都基辅郊外的戈斯托梅尔的一个车库里发现了 11 具尸体。

“在布查附近的戈斯托梅尔，在Svyatopokrovskaya街的一个车库 里，警方发现11名平民死亡。据乌克兰日报《Ukrayinska Pravda》报道，当地人说，狙击手开枪射击了人，然后把死者关进了车库。”

自战争开始以来，位于乌克兰首都基辅西北部的戈斯托梅尔附近有一个机场，一直受到激烈的争议。几天前，乌克兰军队重新控制了这座城市以及邻近的布查和伊尔平镇。

据乌克兰媒体报道，戈斯托梅尔军事行政当局负责人塔拉斯·杜门科周二表示，在俄罗斯军队占领基辅地区这个城镇35天之后，有400多人失踪。

Los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego escondieron los muertos REUTERS

此外，周三晚上，基辅国家行政当局报告说，该市再次听到了防空警报。“注意！基辅已经宣布了空中警报！”，根据 Ukrinfor m 机构的报道，在其政府电报上的一份声明中提醒了政府。

更多制裁

面对美国和欧盟实施的新一揽子计划，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周三晚些时候呼吁对俄罗斯实施更广泛且 “非常痛苦” 的制裁。

“西方国家宣布了对俄罗斯的新一揽子制裁措施。新的投资被封锁，对俄罗斯的几家银行施加了限制，增加了个人制裁以及其他限制。这个包看起来很壮观。但这还不够，” 根据总统官方网站上的一份声明，泽伦斯基在讲话中说。

因此，他重申，乌克兰将继续 “坚持全面封锁俄罗斯的银行系统”，这阻碍了其在国际金融领域的流动，也阻碍了在西方民主世界购买硬油。

“无论如何，对俄罗斯石油供应的禁运将得到执行。将找到该格式。唯一的问题是，还有多少乌克兰男人和女人有时间杀死俄罗斯军队，这样你，一些政客-我们认识你-可以在某个地方做出一点决心，” 他说。

他认为，“如果没有对俄罗斯实施真正痛苦的一揽子制裁，如果没有武器供应”，乌克兰总统强调该国需要这样做，“俄罗斯将将其视为许可证”。他补充说：“许可证可以走得更远。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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