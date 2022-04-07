在戈斯托梅尔市的一个车库里发现了 11 具尸体

乌克兰前内政部长阿尔森·阿瓦科夫报告说，在乌克兰首都基辅郊外的戈斯托梅尔的一个车库里发现了 11 具尸体。
“在布查附近的戈斯托梅尔，在Svyatopokrovskaya街的一个车库里，警方发现11名平民死亡。据乌克兰日报《Ukrayinska Pravda》报道，当地人说，狙击手开枪射击了人，然后把死者关进了车库。”
自战争开始以来，位于乌克兰首都基辅西北部的戈斯托梅尔附近有一个机场，一直受到激烈的争议。几天前，乌克兰军队重新控制了这座城市以及邻近的布查和伊尔平镇。
据乌克兰媒体报道，戈斯托梅尔军事行政当局负责人塔拉斯·杜门科周二表示，在俄罗斯军队占领基辅地区这个城镇35天之后，有400多人失踪。
此外，周三晚上，基辅国家行政当局报告说，该市再次听到了防空警报。“注意！基辅已经宣布了空中警报！”，根据 Ukrinfor m 机构的报道，在其政府电报上的一份声明中提醒了政府。
更多制裁
面对美国和欧盟实施的新一揽子计划，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周三晚些时候呼吁对俄罗斯实施更广泛且 “非常痛苦” 的制裁。
“西方国家宣布了对俄罗斯的新一揽子制裁措施。新的投资被封锁，对俄罗斯的几家银行施加了限制，增加了个人制裁以及其他限制。这个包看起来很壮观。但这还不够，” 根据总统官方网站上的一份声明，泽伦斯基在讲话中说。
因此，他重申，乌克兰将继续 “坚持全面封锁俄罗斯的银行系统”，这阻碍了其在国际金融领域的流动，也阻碍了在西方民主世界购买硬油。
“无论如何，对俄罗斯石油供应的禁运将得到执行。将找到该格式。唯一的问题是，还有多少乌克兰男人和女人有时间杀死俄罗斯军队，这样你，一些政客-我们认识你-可以在某个地方做出一点决心，” 他说。
他认为，“如果没有对俄罗斯实施真正痛苦的一揽子制裁，如果没有武器供应”，乌克兰总统强调该国需要这样做，“俄罗斯将将其视为许可证”。他补充说：“许可证可以走得更远。”
（来自欧罗巴出版社的信息）
继续阅读：