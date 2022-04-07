澳大利亚因入侵乌克兰而制裁了 “马里乌波尔屠夫” 和其他64名俄罗斯公民

澳大利亚政府周四宣布，对绰号 “马里乌波尔屠夫” 的俄罗斯陆军上校米哈伊尔·米津采夫（Mikhail Mizintsev）以及其他64名俄罗斯人和两名乌克兰人实施金融制裁和旅行禁令，原因是俄罗斯入侵乌克兰。

除了应对炸毁马里乌波尔市一个满是平民的剧院负责的米津采夫之外，这些措施还影响到副总理德米特里·格里戈连科和经济发展负责人马克西姆·雷舍特尼科夫以及其他高级官员，他指出澳大利亚外交部。

该名单还包括被俄罗斯 “任命” 为乌克兰小镇梅利托波尔 “市长” 的加琳娜·丹尼尔琴科，以及乌克兰议员奥列格·沃洛申，根据澳大利亚的声明，他与俄罗斯合作破坏基辅政府。

新一轮制裁是在俄罗斯军队在乌克兰布查镇和基辅附近其他村庄屠杀平民的证据表明可能犯下战争罪行之后发生的。

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan caminando frente a un edificio calcinado durante la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Mariúpol, Ucrania, el 4 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

澳大利亚总共对俄罗斯及其盟友白俄罗斯实施了制裁，其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）在内的约600名个人和实体，以谴责2月24日莫斯科发起的入侵。

堪培拉还向乌克兰拨出了超过1.8亿澳元（1.36亿美元）的援助，其中大部分用于运送军事装备。

本周，澳大利亚政府宣布禁止向俄罗斯出口所有奢侈品，包括葡萄酒、龙虾、服装、鞋类和独家汽车零件等，以应对对乌克兰的 “非法” 入侵。

（来自 EFE 的信息）

继续阅读：

“首先问他们，然后被枪杀”：德国情报部门抓到俄罗斯士兵说话关于在乌克兰谋杀平民的事件