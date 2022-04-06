他们警告说，伴侣鸟笼中的镜子会导致问题

你有没有想过装备错误的笼子会给宠物鸟造成疾病？如果你在笼子里放一副人造的代孕对或镜子，这样鸟就不会感到孤单，就会发生这种情况。

宠物鸟不应该孤单。但是，无论谁认为他们可以通过悬挂塑料鸟或在笼子里用镜子来模拟一对长尾小鹦鹉的情侣，都可能犯错，因为动物甚至可能生病。

根据

德国专业杂志《Wellensentich & Papageien》的报道，问题在于，孤鸟将塑料鸟或镜子里的图像视为一种替代品。

互相喂食是鹦鹉和长尾小鹦鹉对自然行为的一部分。根据专家的说法，在这种情况下，这可能会导致孤鸟想要喂食 “伴侣鸟”。

通常的行为是让鸟反流食物并将其提供给同伴。但是在这种情况下，我会把它交给塑料鸟或镜子。

且，由于缺乏互动，孤鸟或多或少会通过将食物提供给所谓的人造伴侣而不断地反流食物。

鸟类专家警告说，持续的堵嘴反射最终可能导致粘膜刺激，从而降低食道的免疫防御能力。

dpa