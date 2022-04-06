路易斯·迪亚兹在利物浦击败本菲卡参加冠军联赛时打进的分数

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

在4月5日利物浦3-1击败本菲卡之后，路易斯·迪亚斯取得了新的成绩：他成为第一个进球并在冠军联赛淘汰赛阶段提供协助的哥伦比亚人。

拉达梅尔·法尔考·加西亚已经报告了同一场比赛的进球和助攻，但他在小组赛阶段就这样做了：摩纳哥在2016年的比赛中以3-1击败费内巴切，当时法国联赛俱乐部进入了半决赛阶段，在那里他被尤文图斯淘汰。

与法尔考相反，卢乔在欧洲最重要的比赛的第一场比赛中没有贡献那么多或传球。但是他在四分之一决赛中这样做了，当时他的球队受到葡萄牙俱乐部的攻击。

当 guajiro 得分时，红军在记分牌上以 2-1 获胜，比赛快要结束了（第 87 分钟）。当他协助萨迪奥·马内（第 34 分钟）时，由于科纳特的头部进球，他的球队几乎没有什么差异。

攻击者谦卑地承认，他的弱点不在比赛场上，尽管他只在球队待了两个月，但在队友之外，他与队友的理解就好像他已经认识他们很久了。这是英语，我无法像我希望的那样与他的教练于尔根·克洛普交流，尽管他只对他表示赞赏。

“我很高兴能加入这么大的团队，毫无疑问，我必须开始上课，我希望我能快速学习，这就是我想要的。重要的是我做得很好，而且我很快就加入了球队。” 来自巴兰卡斯的那个人补充说，他可能是目前最好的哥伦比亚足球运动员。

在葡萄牙的卢斯体育场，曾经有一段时间，如果不是艾丽森·贝克尔，本菲卡会赢得平局。关于这一点，卢乔给出了他的解释：

根据克洛普的说法，哥伦比亚人面对波尔图在Primeira Liga中的永恒对手本菲卡，就好像这是经典赛一样，他隐藏了看到他眼花azz乱的快乐。“他是顶级球员。路易斯打了德比，我认为他不是那样看的，但他的追随者是这样看的。他为第三个进球定居的方式是世界一流的。”

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