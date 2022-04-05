令人震惊的图像是，一颗巨大的行星仍在 “子宫内”，其质量将是木星的九倍

科学家们在形成的早期阶段就观察到一颗质量大约是木星质量九倍的巨大行星，将其描述为仍在子宫中，这一发现挑战了当今对行星形成的理解。

研究人员使用休眠夏威夷火山顶附近的斯巴鲁望远镜和哈勃轨道太空望远镜来探测和研究名为 AB Aurigae b 的行星，AB Aurigae b 是一颗天然气巨头，其轨道距离其年轻的宿主恒星异常远。天然气巨头是行星，就像我们太阳系中最大的行星木星和土星一样，它们主要由氢气和氦气组成，旋转气体围绕着较小的固体核心。

周@@ 一发表在《自然天文学》杂志上的该研究的主要作者，斯巴鲁望远镜和美国国家航空航天局艾姆斯研究中心的天体物理学家泰恩·柯里说：“我们认为它仍处于'诞生'过程的早期阶段。”“有证据表明，这是天然气巨头有史以来最早的形成阶段。”

它被嵌入一个膨胀的气体和尘埃盘中，其中包含形成行星并围绕一颗名为 AB Aurigae 的恒星的物质。它距离地球508光年。当他的形象出现在2021年电影《别抬头》中的场景中时，这位明星的名声短暂。

在我们的太阳系之外已经发现了大约5,000颗行星，称为系外行星，但这是最大的行星之一。它正在接近被归类为行星而不是棕矮星的最大大小，棕矮星是行星和恒星之间的中间体。它被落在上面的气体和灰尘加热。

围绕一颗恒星观测到处于形成过程中的行星，称为原行星。

几乎所有已知的系外行星都围绕着恒星运行，距离太阳与最远的行星海王星之间的距离之内。但是这颗行星的轨道距离太阳的距离是海王星的三倍，距离地球到太阳的距离是海王星的93倍。

它的诞生似乎遵循的过程与标准行星形成模型不同。

El disco alrededor de la estrella AB Aurigae, donde se han detectado signos de nacimiento de planetas. Fotografía: Observatorio Europeo Austral/Reuters

斯巴鲁望远镜的天文学家兼研究合著者奥利维尔·盖永说：“传统思维是，大多数（如果不是全部）行星都是由岩心中固体缓慢积聚形成的，而天然气巨头在固体核足够大以开始积累气体之前就经历了这个阶段。”亚利桑那大学。

在这种情况下，嵌入在围绕年轻恒星的圆盘中的原行星逐渐从尘埃成长为岩石大小的固体物体，如果这个原子核达到地球质量的几倍，它们就会开始从圆盘中积聚气体。

盖永@@ 说：“这个过程无法在很远的轨道距离上形成巨型行星，因此这一发现挑战了我们对行星形成的理解。”

取而代之的是，研究人员认为，AB Aurigae b是在恒星周围的圆盘冷却而重力使其碎裂成一个或多个形成行星的巨大星团的阶段上形成的。

柯里说：“煮鸡蛋的方法不止一种。”“显然，形成类似于木星的行星可能有不止一种方法。”

AB Aurigae 恒星的质量比我们的太阳大约 2.4 倍，亮度将近 60 倍。按照恒星的标准，他大约有200万岁，是个婴儿，而我们中年太阳的年龄大约为45亿岁。在生命开始时，太阳还被一个圆盘包围，该圆盘产生了地球和其他行星。

盖永@@ 说：“新的天文观测不断挑战我们目前的理论，最终提高我们对宇宙的理解。”“行星的形成非常复杂和混乱，未来还有许多惊喜。”

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