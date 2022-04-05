晋升为Liga MX可能会回来：谁是第一批候选人

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

Liga MX 可能在没有晋级或降级的情况下面临联赛的最后几个月，因为根据 ESPN 的说法，恢复争夺墨西哥足球甲级联赛的可能性非常接近。

这是因为有四支球队开始了墨西哥足球联合会（FMF）的认证程序，如果他们获得必要的体育成绩，他们将有可能晋升；但是，根据联盟的要求，所有四支球队都必须获得认可，这一点至关重要，因为他们至少需要四个获得认证的俱乐部才能恢复晋升。

申请晋升认证的分会有哪些？

已经开始这一进程并得到 ESPN 确认的球队是亚特兰特，韦纳多斯·德·尤卡坦，莫雷利亚竞技和莱昂内格罗斯，他们将成为第一批有可能重返甲级联赛的俱乐部，这一过程以4月4日收到申请。

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

MX 扩展联盟对晋升的要求如下：

1.隶属关系文件。根据FMF章程和会员资格、名称和总部条例（RANS），俱乐部必须及时更新其会员档案。

2。基础架构标准。俱乐部必须满足体育场内的最低要求：球场、照明、更衣室、箱子、健康、医疗和安全服务以及媒体。以及训练场和俱乐部会所。

3.经济控制标准。立方体必须符合《经济控制指南》中规定的目标。具体而言，将对财务报表、预算和非借记信函进行评估。

4.体制结构。必须证明，俱乐部拥有体制结构模型，通过区域和职能的分配，可以拥有更好的公司秩序。

5。改善基金实施准则。检查俱乐部在支付体育工资单上的支出是否不超过50％，其余的用于俱乐部的运营费用。

6。外部顾问的意见。LIG A MX任命的顾问将就历史财务信息和每个俱乐部提交的商业计划发表意见，以介绍其3年增长项目。

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





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