阿特拉斯续订了哥伦比亚红黑弓 “超级英雄” 卡米洛·巴尔加斯的合同

瓜达拉哈拉阿特拉斯（Atlas of Guadalajara）在2021年Liga MX赛季期间一直是阿根廷教练迭戈·科卡（Diego Cocca）阵容中不可或缺的球员，他正式宣布续约哥伦比亚门将卡米洛·巴尔加斯（Camilo Vargas）的合同，他最近被加冕为在经历了70年干旱之后。

这位波哥大门将于2007年从独立圣达菲的下级部门脱颖而出，于2019年7月抵达阿特拉斯，他的最后一次续约是在2020年10月，合同签订至2024年6月。

但是，在33岁的时候，哥伦比亚国家队的守门员在4月4日星期一晚上收到了rojinegro队的热烈消息，当时他的合同被宣布再延长两年，即直到 2026年6 月。

佐罗斯以超级英雄的身影赞扬了巴尔加斯·吉尔（Vargas Gil）的工作，他唯一的国际冠军是去年在2021年对阵莱昂俱乐部的光圈锦标赛中获得的冠军。这是 La Furia 在其社交网络上的宣布：

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

这家墨西哥俱乐部认识到，来自波哥大的守门员在决定性的阶段反复拯救球队后，是球迷的偶像。正是出于这个原因，董事会希望通过一段视频向他致敬，该视频汇编了他的最佳表现，以及历史上第二个阿特拉斯联赛冠军期间和之后的证词。这就是阿根廷青年队、国民竞技队和拉科鲁尼亚卡利队的前门将如何被提升的方式：

毫无疑问，在球迷和阿特拉斯管理层的记忆中，人们对他们的出色保存以及在墨西哥人民面前庆祝联赛冠军的记忆令人愉快。在同胞朱利安·奎诺内斯的帮助下，阿特拉斯预计将取得与上赛季相似的表现，在上赛季他有资格进入季后赛，并以优势超越蒙特雷，彪马国立自治大学和莱昂，此前他以29分的积分排名第二。

瓜达拉哈拉队就是这样裁定卡米洛至少再逗留四年的：

巴尔加斯在最近几个赛季中已经确立了自己作为西甲最佳守门员之一的地位，他被授予2021年Apertura锦标赛的最有价值球员，此外还于12月12日在哈利斯科体育场的球场上赢得了Rojinegro队历史上的第二个冠军。

卡米洛·巴尔加斯（Camilo Vargas）是迭戈·科卡计划的关键要素，因为他在没有目标的情况下增加了四项承诺。这位哥伦比亚门将累积了34场比赛，使他的进球没有得分，也是2021年Apertura赢得西甲MX冠军的一个因素。

与蒙特雷一起，阿特拉斯是在2022年西甲MX Cla usura锦标赛中失球最少的球队，只有9个进球。

洛斯· 佐罗斯（Los Zorros）在本届锦标赛中排名第五，迄今为止在12场比赛中获得了19分，并记录了在5胜，4平和3负中转换的13个进球的记录。他的下一个挑战将是在哥伦比亚时间4月7日星期四晚上 9:00 对阵尼卡沙的主场状态，这是当地联赛的第13天。

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