与弗拉基米尔·普京有联系的雇佣军瓦格纳集团如何运作

除非你去过叙利亚、利比亚或中非共和国的战场，否则你很可能从未听说过瓦格纳集团，这是一支与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的私人军事力量。

瓦格纳集团的部队已经出现在乌克兰，据称是在普京战争中与俄罗斯军方并肩作战。上个月，该国的瓦格纳军队人数增加了两倍，至少达到一千人。鉴于该组织的记录，该组织在俄罗斯支持的分离主义分子居住的东部被称为 Dombas 的地区的存在引起了人们的关注。来自联合国和支持权利协会的研究人员声称，瓦格纳分子在冲突地区以平民为目标，进行了大规模处决并掠夺了私有财产。

以下是您需要了解的关于瓦格纳集团的信息：

瓦格纳集团的起步是怎样的？

该实体于2014年俄罗斯吞并克里米亚期间出现。美国政府表示， 该组织由俄罗斯商人、普京的亲密合伙人叶夫根尼·普里戈任资助。他之所以被称为 “普京的厨师” ，是因为他的宴会业务为俄罗斯总统组织了优雅的国宴。

Yevgeniy Prigozhin, buscado por el FBI

为什么叫那个？

据报道，该组织的名字来自其领导人德米特里·乌特金（Dmitry Utkin）的绰号，他是一名退休的俄罗斯军人。据说乌特金选择了 “瓦格纳” 作为对希特勒最喜欢的作曲家的致敬。 尽管克里姆林宫否认与瓦格纳集团有任何联系，但乌特金在普京旁边被拍照。

你在哪里？

该团体没有在世界任何地方注册为法人实体。根据俄罗斯法律，雇佣军是非法的。观察人士说， 它的秘密存在使俄罗斯能够淡化其战场伤亡人数，并与瓦格纳战斗人员犯下的暴行保持距离 。

审查了瓦格纳小组的联合国使用雇佣军问题工作组主席兼报告员索尔查·麦克劳德说：“它在不透明的情况下运作，确实缺乏透明度，这就是重点。”麦克劳德说，它的结构使它能够否认自己的行动，并建立 “俄罗斯国家与该组织之间的距离”。

为什么雇佣军在乌克兰？

包括英国电子间谍机构负责人杰里米·弗莱明（Jeremy Fleming）在内的专家表示，由于俄罗斯遭受了惨败，根据美国情报机构的说法，普京正在派遣具有乌克兰经验的经过艰苦战斗的增援部队。

弗莱明说：“这些士兵很可能会被用作大炮饲料，试图限制俄罗斯的军事失败。”

他们在哪里招募？

五角大楼发言人约翰·柯比说， 其中一些战斗人员似乎是在叙利亚和利比亚招募 的。他说，俄罗斯似乎正在利用它们来加强其在乌克兰东部的部队，因为该组织已经在东巴斯地区作战了八年。

Vista general de un tanque ruso en la aldea ucraniana de Dmytrivka, al oeste de Kiev, Ucrania 1 de abril de 2022.

瓦格纳集团的部队部署在哪里？

除了干预叙利亚、利比亚、中非共和国和乌克兰外，瓦格纳分子还在苏丹、马里和莫桑比克作战，他们在那里通过权力行使俄罗斯的影响力，按照专制领导人的意愿，有时袭击油田或天然气田或担保其他权益材料。他们变得越来越正式，并开始表现得更像西方的军事承包商。

麦克劳德说：“瓦格纳卷入武装冲突时有趋势或模式。”“冲突正在拖延，存在重型武器，平民受到严重影响，侵犯人权行为和战争罪大幅增加，受害者无法诉诸司法。”

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