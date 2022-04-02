Cruz Azul vs Atlas：在何时何地观看两位 Liga MX 冠军之间的冲突

在确定卡塔尔2022年世界杯最后一张门票的休会之后，世界各地的联赛再次活跃起来。就Liga MX而言，比赛日12的第二场比赛将汇集去年加冕的两支球队。Guard1anes 2021锦标赛冠军拉马奎纳·德拉克鲁兹·阿祖尔将在阿兹台克体育场接待阿特拉斯的rojinegros的来访，他在2021年格里塔墨西哥秋季奥运会上举起了奖杯。

与他们在打破长期冠军干旱的学期中的压倒性表现相反，两支球队都远离了桌上的前两名。分数中受益最少的是拉诺里亚（La Noria）的受益者，他们已经达到了17个单位，并进入了第六步。但是，如果他们利用当地优势并保持胜利，他们可能会升至前四名。

连续第二次更新，整个国家都以流行病学风险交通信号灯的绿色行进。从这个意义上讲，cruzazulinos将能够依靠阿兹台克体育场的全部容量，以便他们的支持者在场并带领他们走向胜利。同时，其他墨西哥足球迷将能够通过各种数字平台实时关注比赛。

Los capitalinos buscarán el triunfo que los acerque a la cima de la clasificación (Foto: José Méndez/EFE)

地点：墨西哥城科约阿坎的阿兹台克体育场。

日期：2022年4月2日，星期六。

霍拉：17:00。

电视：冠军对决将在第5频道的公开电视上播出。同样，付费信号将通过 TUDN 通道获得实时信号。

互联网与应用：查普尔特佩克电视台将通过其数字平台进行直播，尽管这将是其电视服务订户的独家信号。

广播：听众将能够通过96.9调频（fm）和730调幅（am）麦克风上的 W Deportes 麦克风收听会议纪事。

Diego Cocca se encuentra en proceso de renovación contractual con la directiva rojinegra (Foto: Francisco Guasco/EFE)

同时，由迭戈·科卡（Diego Cocca）领导的人在积分收获中表现最亲切。尽管他们没有取得最佳表现，但五场胜利、四场平局和几次亏损使他们在整体积分榜上排名第四，可能有 33 个单位中有 19 个单位。胜利可能会将他们推向第三名，尽管距离并列比赛的领导者还差一分和三分。

在参加相关会议的前夕，迭戈·科卡和 rojinegros 董事会正在就可能续任舵手的问题进行谈判。尽管他们的永久性或离开尚未得到证实，但不确定性可能会影响球员的表现。尽管压力很大，但教练仍然坚定不移地参与他多年来领导的项目。

“我对其他优惠不感兴趣。我与我的代表交谈的是与俱乐部讨论合同问题。合同结束了，你必须坐下来谈谈。我们将查看我们是否在同一页面上，以便我们可以继续。放心，今天我想起克鲁兹·阿祖尔（Cruz Azul），然后在桌上最好的位置完成比赛。他们是我脑海中浮现的东西，” 他告诉媒体。

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