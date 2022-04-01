他们在尤卡坦拍摄了伊娃·朗格利亚（Eva Longoria），在那里她录制了 “Buscando a Mexico” 系列

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

美国女演员伊娃·朗格利亚（Eva Longoria）位于墨西哥尤卡坦州，在CNN网络的 “寻找墨西哥” 或 “Buscando a México” 系列的许多自然地点和餐厅录制期间，她被粉丝和媒体捕获。

官方消息人士告知EFE通讯社，这是一个类似于他们在意大利所做的系列节目，标题为 “斯坦利·图奇：寻找意大利”，在那里将探索诸如餐馆之类的共同景点和旅游景点。

但是，尚未报道从《绝望的妻子》中生下 “加布里埃尔·索利斯” 的女演员参观或将要参观的自然或考古场所和地区的数量或名称。

众所周知，伊娃·朗格利亚（Eva Longoria）在尤卡坦州访问的第一个地方是梅里达市殖民地中存在的众多邻里市场之一，她坐下来吃早餐，可能是在录制下一个项目的章节之一时已发布。

伊娃·朗格利亚（Eva Longoria）在尤卡坦被捕，在那里她正在拍摄一部关于墨西哥的新纪录片 路透社/Mario Anzuoni

此外，众所周知，这位女演员在梅里达（Mérida）中心的一个塔奎里亚（taqueria）录制了一些段落，该段落因其在尤卡坦半岛的传统菜肴cochinita pibil中的准备工作而脱颖而出。

在食品店逗留期间，这位女演员引起了轰动，不是因为吃了带餐具的panuchos，而是因为它们的美丽和简单，这立即引起了所有尤卡特坎和尤卡特坎妇女的注意，她们很幸运能够在同一个地方，在同一地点时间。

实际上，有几个人走近这位女演员，与 “Buscando a México” 的主角合影留念。

该机构报道，该系列节目不仅将在尤卡坦半岛停留，而且还将分享来自该国的传统美食和饮料，例如哈利斯科州的龙舌兰酒，尤卡坦州的panuchos和来自普埃布拉的著名痣。

伊娃·朗格利亚将访问哈利斯科州和普埃布拉 照片：EFE/EPA /卡罗琳·布雷曼

伊娃·朗格利亚（Eva Longoria）最近的项目是纪录片《内战》，该纪录片回顾了拳击手奥斯卡·德拉霍亚和胡利奥·塞萨尔·查韦斯之间的竞争，以及这对美国墨西哥社区的意义。

“我是100％墨西哥人，100％是美国人。同时。你不必选择，” 朗格利亚在电影的放映会上说，他的情节回顾了墨西哥资深拳击手查韦斯与有前途的墨西哥裔美国人德拉霍亚之间的区别。

他的比赛达到顶峰是在1996年，当时两位运动员之间的斗争使墨西哥社区分为支持查韦斯（他们国家的拳击传奇人物）和选择德拉霍亚（De la Hoya）的人，后者被其他人视为美国文化的陌生人。

朗格利亚在首映后的座谈会上解释说：“奥斯卡（德拉霍亚）和我成为朋友已有 25 年了，他告诉我，他要我导演这部关于战斗周年的纪录片。”

伊娃·朗格利亚对纪录片充满热情 照片：EFE/EPA/ETIENNE Laurent/Archive

朗格利亚（Longoria）到目前为止曾执导过多个电视节目和短片，她表达了对纪录片类型的热爱：“这是我最喜欢的媒体之一。我喜欢把问题变得人性化。”

来自 EFE 的信息

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