墨西哥在2022年卡塔尔C组领先：他们的比赛将在何时何地进行

墨西哥国家队的足球财富在卡塔尔的多哈会议中心被召回。Destiny决定，这将与波兰，沙特阿拉伯和阿根廷等其他球队一起成为C组比赛的第三名。通过平局分配给他的位置定义了他在直接淘汰之前的第一轮中将面对的对手的时间和顺序。

世界上最重要的足球锦标赛将于2022年11月21日正式开始，届时组成A组和B组的八支球队将开始活动。从这个意义上讲，由杰拉尔多· 塔塔·马蒂诺（Gerardo Tata Martino）领导的球队将在活动的第二天面对波兰国家队时首次亮相。

四天后，墨西哥将面对该集团中最困难的竞争对手，即阿根廷。值得一提的是，这将是世界杯历史上两个美国国家第四次面对面。最后，Tricolor 将于2022年11月30日结束对小组赛阶段的参与，届时他们将以行政方式访问小组中排名第二的球队，即沙特阿拉伯。

Así jugará la Selección Mexicana durante la fase de grupos (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

-墨西哥 vs 波兰：拉斯阿布德阿布德体育场或 974 体育场 -2022 年 11 月 22 日星期二-墨西哥中部时间 10 :00（卡塔尔时间 19:00）。

-阿根廷 vs 墨西哥：卢萨尔体育场 -2022 年 11 月 26 日星期六-墨西哥中部时间 13:00（卡塔尔时间为 22:00）。

-沙特阿拉伯 vs 墨西哥：拉斯阿布阿布德体育场或 974 体育场 -2022 年 11 月 30 日星期三-墨西哥中部时间 13 :00（卡塔尔时间 22:00）。

尽管时间表已由组织当局和国际足联初步分发。抽签结束时，他们澄清说，计划可能会进行一些修改，并将及时通知。他们宣@@ 布：“一旦体育场和比赛时间得到确认，更新后的赛程将在FIFA 上公布。”

Así quedaron los grupos de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

如果墨西哥成功进入C组的前两名，它将能够参加 16轮比赛。如果他的排位赛排名第一，他将在 12月3日进行第一轮比赛，在Rayán的D区获得第二名。如果他成为副领导人，他将于 12 月 4 日在多哈面对 D 组的领导人。

在这个阶段，可能的竞争对手是法国，丹麦和突尼斯，他们已经获得了门票。最后一个可用名额将授予赢得洲际复活赛的任何人，即阿拉伯联合酋长国、澳大利亚或秘鲁。

México y Argentina se han visto las caras en cuatro ocasiones durante la hostoria de los Mundiales (Foto: Omar Torres/AFP)

“我们已经非常了解的球队是阿根廷。我们将更详细地研究阿拉伯以了解它的弱点和优势，尽管我知道这是一支喜欢拿球的球队。最后，波兰，首先想到的是莱万多夫斯基的强大前锋，但我们也将对其进行分析，” 墨西哥国家队体育总监杰拉尔多·托拉多说。

自1986年以来，墨西哥将再次寻求参加第五场比赛，即四分之一决赛。如果他们成功了，他们将在 12月9日至10日之间完成。半决赛将在 13日和14 日进行，而第三名的比赛将在17日进行。总决赛定于 12月18 日星期日举行，届时将宣布第22届世界杯的获胜国。

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