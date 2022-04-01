查利诺·桑切斯：谋杀案的调查仍在进行中，但又被预订了五年

在罗萨利诺·桑切斯·费利克斯（Ros alin o Sanchez Felix）遇刺近30年后，锡那罗亚州总检察长办公室（FGE）透露，调查仍在继续，但保留此案为这是未来几年的 “秘密”。

根据地方当局发布的一份文件，应 Twitter 帐户Archivero（该帐户旨在解密迄今为止 “隐藏” 的文件，对这起凶杀案的调查）的要求，并在133/92/AP档案中得到保护，该过程处于 “储备” 状态，等待公众代理检察官办公室添加了新数据。

据详细说明，根据《国家透明度法》第162条的规定，案件信息是以这种方式分类的，因为这会使调查处于危险之中，因此提供了更多细节，因为没有提供 “carpetazo”。

它还遵循了《宪法》第20条和《受害者普通法》第22条所描述的内容，这两条将保护其身份和其他数据确定为受害者或受侵害者的权利。

现在，根据锡那罗亚州检察官办公室的这一决定，查利诺的谋杀案及其周围的所有信息将对民众隐瞒，尽管他的职业生涯很短，但他们仍在继续听他的音乐。

1992 年他在锡那罗亚州遇害时几乎没有成名（照片：Twitter @RedPinacate）

也许在他离职35年后的2027年，当局将有兴趣透露更多数据，或者可能重新审理此案以澄清案件。由于FGE的回应，这种可能性是遥不可及的，但并非不可能。也许走廊之王会再给一个惊喜。

罗莎利诺·桑切斯·费利克斯（RosalinoSánchezFelix）于1960年8月30日出生于锡那罗亚州库利亚坎，是一个资源匮乏的家庭，他不知道有几个传奇人物会在他的余生中困扰着他，但最重要的是他用音乐创作的传说。

在1970年代，他很小的时候就不得不非法移民到美国。有人说他正在逃避用枪支谋杀妹妹的性虐待者所犯的罪行。

到目前为止，这个故事还没有得到澄清，但查利诺的故事仍在英格尔伍德继续，他和一位姨妈住在一起。成立后，他开始求职，但他没有取得任何大成就，直到在他的兄弟阿曼多旁边，他们开始销售 “土狼” 之类的毒品。

在他去世前几个小时，查利诺受到威胁（照片：ScreenShot/YouTube）

但是，阿曼多被谋杀以及桑切斯·费利克斯（Sanchez Felix）据称被监禁的事件为他的生活树立了榜样，也是他开始进入音乐界的原因。

出狱后，他搬到了加利福尼亚州的洛杉矶，在那里他录制了他的第一个演示并进行了一些表演。直到 1992 年，他的名声才激增，音乐传奇人物查利诺·桑切斯才开始出现。

但是，同年将标志着一场可怕的悲剧。5月16日，在锡那罗亚州库利亚坎市附近的一条水道中，农民发现了他的尸体。他绑了手腕和脚踝，再加上他被蒙住了眼睛。他的脑后被枪杀了两次。

在他发表演讲的前一天。在演唱著名视频中录制的歌曲 Alma Enamorada 之前，他曾担任过一个涉嫌死亡威胁的角色。尽管如此，演出一直持续到深夜。当他们离开时，他和他的同伴们想继续聚会，但他们乘坐的车辆被拦截了。

受试者走了下来，自称是警察，并请他陪同他们与指挥官交谈。查利诺接受了，但他们再也没有见过他还活着。

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