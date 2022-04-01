联盟在眼前？赫尔曼·巴尔加斯·勒拉斯和罗德里戈·拉拉·桑切斯在波哥大会面

3月31日星期四，罗德里戈·拉拉·桑切斯和赫尔曼·巴尔加斯·勒拉斯举行会议，讨论水和住房等方面的基础设施和投资，这可以说是巴尔加斯·勒拉斯，激进变革和总统领导的政党之间和解的开始候选人的提议，费德里科·古铁雷斯。

“我们与赫尔曼·巴尔加斯·勒拉斯（GermánVargas Lleras）谈了他担任副总裁期间在住房和饮用水方面的历史性投资。很高兴加强我在基础设施方面的愿景，并依靠你的建议和承诺。我们的提案具有包容性，需要所有领域。” 拉拉·桑切斯（LaraSánchez）在她的Twitter帐户上写道，以及本文的开头照片。

赫@@ 尔曼·巴尔加斯·勒拉斯（GermánVargas Ll eras）在3月13日举行的上一次立法选举不到一周后就拒绝了他的总统愿望，此前有数周的谣言珍视胡安·曼努埃尔·桑托斯的前副总统兼住房部长重返政治。

他的政党坎比奥·里德里克（Cambio Radical）撤回了赫尔曼·科尔多瓦的登记，后者已登记为总统候选人，以 “挽救配额” 巴尔加斯·勒拉斯，此举预计他将辞职。

立法机关之后，波哥大政治家接待了由古铁雷斯，恩里克·佩纳洛萨和现任辩论负责人迪利安·弗朗西斯卡·托罗组成的右翼联盟哥伦比亚队的领导人，讨论全国大事的问题。

尽管巴尔加斯·勒拉斯（Vargas Lleras）尚未为总统选举投票，但罗德里戈·拉拉·桑切斯（Rodrigo LaraSánchez）的信息的基调预先假定右翼这两个部门之间的联盟将在未来几周内得到巩固。





为什么 Germán Vargas Lleras 拒绝了他的总统愿望

赫尔曼·巴尔加斯·勒拉斯（Colprensa-路易莎·冈萨雷斯）。





这位前副总统在报纸《El Tiempo》的周日专栏中解释了他在当前选举环境中评估的条件，以便最终决定自己不会成为候选人，并于 3月18日退出GermánCórdoba的登记。

尽管不启动的决定被认为是对激进变革名单的立法结果的回应，但对于巴尔加斯·勒拉斯来说，“这是可以预料的”。据他介绍，在过去的20年中，该党的参议员人数从7名到16名不等。但是，上周日，他将其归因于阿吉拉尔人的缺席，卡萨·查尔（Casa Char）的选民减少以及赫尔曼·瓦隆·科特里诺（GermánVarónCotrino）的退休。

他还辩称，政府的不受欢迎给坎比奥·拉迪克（Cambio Radical）造成了沉重的损失，但也给拥有 13 个席位的民主党中心、赢得 10 个席位的美国以及剩下 4 个席位的基督教政党造成了沉重的损失。

“单党徽标的投票超过14.7万张。但是，不难理解，CR投票的最终结果以及对参与者的磋商的最终结果并没有给我任何考虑候选人资格的余地，” Vargas Lleras写道。

对于前副总统来说，协商中无可争议的获胜者是古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Pet ro）获得550多万张选票，费德里科·古铁雷斯（Federico Gutiérrez）获得了超过200万张选票，他将其归因于 “政府和民主中心的坚定支持”。

根据巴尔加斯·勒拉斯（Vargas Lleras）的说法，这就是下次选举中选票的移动方式，因此此时进入竞选活动不会有任何结果，因为已经定义了收藏夹。“比赛于上周日结束。现在是时候在 Petro 和 Fico 之间做出决定了”，巴尔加斯·勒拉斯总结道。

“我活在自己的肉体里，这意味着什么。要了解所有空间是如何关闭的，以及所提出或所说的任何内容如何都没有在意见中引起回响。因此，不可能考虑候选人资格，更不用说现在党内了。” 这位前副总统说，他在2018年选举中因佩特罗和伊万·杜克之间的争执而失去了支持。

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