俄罗斯遭受人才外流，其他国家试图利用逃离普京的人才

俄罗斯科技工作者正在寻找更安全的专业领域。

根据一项估计，自弗拉基米尔·普京五周前下令入侵乌克兰以来，多达70,000名计算机科学家因商业和政治气候的突然冻结而感到恐惧，离开了俄罗斯。预计随后还会有更多人参加。

对于一些国家来说，失去俄罗斯被视为潜在的收益，也是为自己的高科技产业带来新知识的机会。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Put in）注意到，即使在一场战争中，人才外流，据联合国难民署称，这场战争已导致 400多万人逃离乌克兰，还有数百万人在该国流离失所。

本周，普京对技术专业人士外流的反应是通过了一项法律，规定在2024年之前取消在信息技术公司工作的人员的所得税。

一些新的高科技流亡者说，他们并不急于回家。持有欧盟签证的精英已经从拉脱维亚和立陶宛移居波兰或波罗的海。

一支更大的特遣队在俄罗斯人不需要签证的国家避难：亚美尼亚、格鲁吉亚和前苏联的中亚共和国。在正常时期，数百万技术水平较低的工人从经济薄弱的国家迁移到相对较为繁荣的俄罗斯。

莫斯科市的摩天大楼（美联社/亚历山大·泽姆利亚尼琴科）

来自西伯利亚城市新西伯利亚的24岁独立计算机系统分析师@@ 阿纳斯塔西娅选择了吉尔吉斯斯坦，她的丈夫在那里有家人。

“当我们听说战争（2月24日）时，我们认为可能是时候离开了，但我们可以拭目以待。2月25日，我们买了门票然后离开了，” 阿纳斯塔西娅说。“你不必考虑太多。”

像本报告联系的所有俄罗斯工人一样，阿纳斯塔西娅要求保持匿名。甚至在入侵乌克兰之前，莫斯科就一直在镇压异议人士，居住在俄罗斯以外的人们仍然害怕遭到报复。

阿纳斯塔西娅说：“自从我记得以来，人们一直害怕在俄罗斯表达自己的观点，” 他补充说，战争和 “爱国主义的背景噪音” 使环境更加令人望而却步。“我在他们开始搜查和询问边境人员的前一天离开了。”

行业游说团体俄罗斯电子通信协会主任谢尔盖·普卢戈塔连科上周透露了明显的人才外流的严重程度。普卢戈塔连科告诉议会委员会：“第一波浪潮已经离开，有 5 万至 7 万人。”

只有离开该国的高昂航班费用才阻止了更大规模的离境。普卢戈塔连科预测，另有 10 万名科技工作者可能在 4 月份离开俄罗斯。

对一些国家来说，俄罗斯的人才外流被视为潜在的收益和为本国高科技产业带来新知识的机会

总部位于拉脱维亚的专注于技术的风险投资基金Untitle Ventures的管理合伙人康斯坦丁·西纽辛表示，拥有国际客户的俄罗斯科技公司别无选择，只能搬迁，因为许多外国公司急于远离与俄罗斯有关的一切。

Siniushin 在电子邮件声明中写道：“为了生意，他们不得不离开该国才能生存，或者，就研发人员而言，他们已经搬到了总部。”

Siniushin 说，无题风险投资公司正在帮助移民；该公司计划了两趟飞往亚美尼亚的航班，载有 300 名来自俄罗斯的科技工作者。

附近的一些国家渴望获得红利。

俄罗斯人才已经准备好偷猎。领先的开放式在线课程提供商Coursera发布的2020年全球技能指数报告发现，俄罗斯人在掌握技术和数据科学技能方面得分最高。

入侵乌克兰一开始，中亚国家乌兹别克斯坦就从根本上简化了信息技术专家获得工作签证和居留许可的流程。

来自圣彼得堡的移动应用程序程序员安东·菲利波夫（Anton Filippov）和他合作的自由职业者团队甚至在这些激励措施公开之前就搬到了他在那里长大的乌兹别克斯坦首都塔什干。

菲利波夫说：“2月24日，好像我们已经意识到这个不同的可怕现实。”“我们都很年轻，还不到27岁，这就是为什么我们担心自己会被召唤参加这场战争的原因。”

当需求最大的科技工作者探索他们的选择时，他们的侨民就像旅行大篷车一样。乌兹别克斯坦等一些国家之所以被选为跳板，是因为俄罗斯公民短期逗留不需要签证。但是像菲利波夫这样的年轻专业人士不一定打算留在他们最初登陆的地方。

他说：“如果他们遇到的情况与他们所承诺的不同，他们就会离开。”

前苏联最大的数据挖掘中心Bitriver于2018年在俄罗斯布拉茨克开业（安德烈·鲁达科夫/彭博社）

在许多情况下，整个公司都试图搬迁以避免国际制裁的后果。来自俄罗斯另一个邻国哈萨克斯坦的一位高级外交官本周呼吁逃离制裁的外国公司来哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦对高科技投资者特别感兴趣，因为该国试图实现依赖石油出口的经济多元化。2017年，政府在首都努尔苏丹建立了一个科技园，并向愿意在那里定居的任何人提供税收减免、优惠贷款和赠款。

到目前为止，人们的欢迎程度不高，但希望俄罗斯的人才外流将极大地推动这一举措。

“俄罗斯公司的账户被冻结，他们的交易没有进行。他们努力留住客户，其中一个机会就是去哈萨克斯坦。” 哈萨克斯坦商业中心阿拉木图的投资基金Zerde Holding的总裁Arman Abdrasilov说。

但是，并非所有国家都如此渴望。

波罗的海国家经济和创新部长顾问英加·西蒙尼特说：“俄罗斯公司无法在立陶宛定居。”“我们没有与任何俄罗斯公司就可能迁往立陶宛的问题进行合作，自2月24日以来，该部已暂停了初创企业的所有签证申请。”

对@@ 安全的担忧以及对俄罗斯人可能在国外从事间谍活动或从事网络恶作剧的怀疑使一些政府对收容该国的经济难民持谨慎态度。

“俄罗斯的信息技术部门与安全服务密切相关。问题在于，如果没有非常强有力的调查程序，我们就有可能进口俄罗斯部分犯罪系统，” 立陶宛政治分析师马吕斯·劳里纳维修斯告诉美联社。

Untitled Ventures的管理合伙人Siniushin敦促西方国家敞开大门，以便其雇主能够利用战争创造的不寻常的招聘机会。

他说：“如今，欧洲或美国从俄罗斯吸引的人才越多，这些新创新者将为其他国家带来的好处就越多，这些国家的潜力将在国外得到充分开发。”

（作者：路易达斯·达普库斯-美联社）

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