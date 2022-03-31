“别担心，恩里克”：丹尼斯·德雷斯批评AMLO和佩尼亚·涅托的照片

政治学家丹妮丝·德雷斯（Denise Dre sser）通过她的官方 Twitter 帐户讽刺了墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）最近在阿约津纳帕案第三次报告中发表的声明跨学科独立专家小组（GIEI），其中发布了一系列视频，其中海军秘书处（Semar）和国防秘书处（Sedena）的成员操纵了科库拉垃圾场的现场，据称那里有Guerreros Unidos的牢房夺走了 “Isidro Burgos” 农村师范学校的43名学生自杀并焚烧他们的尸体。

此版本被已灭绝的总检察长办公室（PGR）负责人耶苏斯·穆里略·卡拉姆（Jesús Murillo Karam）归类为 “历史真相”。面对GIEI的披露，塔巴斯克尼奥保证，前总统恩里克·佩尼亚·涅托（EPN）“很难” 无视专家组发布的材料以及据称发生犯罪的现场的变化。

丹妮丝·德雷斯回忆起批评 AMLO 和 EPN 的 “罗萨里奥，别担心” 这句话（照片：Twitter/ @DeniseDresserG）

但是，在会议期间，他排除了塞马尔现任负责人参加活动的可能性，并表示 “他没有参与此事，是奥耶达海军上将，不愿的人想强迫我们，因为奥耶达海军上将是阿卡普尔科海军区的负责人，如果我们知道，但是对手想让我们看起来不好，即使他们能把年轻人的失踪归咎于我们，他们也会这样做，” 他说。

在这种情况下，德雷瑟·瓜拉（Dreser Guerra）用一张照片讽刺了总统的声明，照片中他与EPN一起出现，并附有以下信息：“别担心，恩里克”，暗示了PRI曾经支持罗萨里奥·罗伯斯·贝兰加的著名短语在领导社会发展部 (Sedesol) 时受到了 “全国反饥饿运动” 方案的批评.

这位政治学家还将奥耶达的开脱罪责与 AMLO 于2014年9月29日通过其官方推特发表的评论进行了比较 帐户，日期为谁写了以下消息：“对于伊瓜拉令人遗憾的案件，我将谴责权力黑手党的人民负有责任，并将继续要求EPN辞职。”

最近，发布了一系列视频，据称海军秘书处（Semar）和国防秘书处（Sedena）的成员操纵了所谓的 “历史真相” 的场景（照片：EFE/CarlosRamírez）

在GIEI报告提交之后，阿根廷法医人类学小组要求对43名失踪学生进行彻底调查，以澄清最近发布的信息，从而确定相应的责任。

EEAF 说：“EAAF 要求彻底调查阿约津纳帕跨学科独立专家组第三次报告中披露的关于在 EAAF 和当局正式干预前几个小时对 Cocula 垃圾场进行非正常干预的视频。”在同一封信中，EAAF强调了 2014年9月27日用无人机在Colula垃圾场上空拍摄的图像的重要性，因为距离当时的共和国总检察长办公室（PGR）以及他们自己的相应专家报告还有几个小时的时间，正式开始。

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