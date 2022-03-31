关于世界杯抽奖的13件有趣的事情：从成为英雄的狗到比拉多开始赢得墨西哥86的比赛

Fotografía cedida por el Centro de Fotografía de aficionados festejando tras la victoria de Uruguay en la final de la Copa Mundial de Fútbol el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Centro de Fotografía

1928年9月8日，在苏黎世市，日期定为：1930年6月。历史上的第一届世界杯应该在那里举行。八个月后，即1929年5月18日，乌拉圭正式宣布，目前两届奥运会冠军的乌拉圭将成为东道国，因为它战胜了其他候选国（均为欧洲候选国）。工作开始了，宏伟的Centenario体育场建成了，但比赛似乎仅限于减少比赛，因为从旧大陆来看，没有人愿意到达美国，因为漫长的海上穿越意味着。正是国际足联主席兼世界杯主要车手法国人朱尔斯·里梅特说服了他的国家罗马尼亚、南斯拉夫和比利时退出比赛。差不多100年前，一个奇怪的细节是，抽签直到规定的开始日期前几天（7月13日）才进行，因为我们不得不等待哪些代表团在6月21日与Rimet本人和三人一起从法国启航后抵达蒙得维的亚港口任命了该联盟的仲裁员。最后，有13名参与者在三个区域和四个区域中的一个区域中进行抽奖。

当他们的国家主办世界杯时，只有两位国际足联主席很高兴就职。第一个是朱尔斯·里梅特（Jules Rimet），他是比赛历史上的决定性人物，他在1938年法国主办第三届大赛时掌权。第二个，也是直到今天，是斯坦利·罗斯（Stanley Rous），他在那一天为让英格兰掌权做了很多工作。1966年1月6日，他在伦敦优雅的肯辛顿街区皇家花园酒店的沙龙里感到非常兴奋，举起奖杯，说他正面临有史以来最好的世界杯，这是第一次通过卫星进行电视直播抽奖。他带着海报在后台微笑，抽奖结束后，可以看出他的国家将面对墨西哥、法国和乌拉圭。他还看到了奖杯，他举起了奖杯，引起了群众的掌声。没人能想象，这座小雕像在几周后会让他非常头疼，尽管有大量的安全装置并且已经固定在30,000磅的重量上，但它还是从展出它的展览中心被偷走了。警察和苏格兰场动员起来，但他们什么也没做，直到邻居说她的狗发现她被包裹在树旁的报纸上。的确，泡菜是明星，他挽救了英国人的荣誉，让斯坦利·罗斯呼吸了一口气，他感激地邀请了这只友好的动物及其主人参加庆祝活动以获得冠军。

阿根廷在74届世界杯上的阵型：弗朗西斯科·萨、恩里克·沃尔夫、鲁本·阿亚拉、丹尼尔·卡内瓦利、罗伯托·泰尔奇。底部：雷内·豪斯曼、卡洛斯·巴宾顿、赫克托·亚扎尔德、马里奥·肯佩斯、罗伯托·佩尔富莫和拉蒙·埃雷迪亚

74年世界杯对阿根廷来说意义重大，因为这是他们在 66年英格兰的出色任务之后重返顶级比赛，而失败则构成了在博卡球场上对秘鲁的淘汰以及随后在墨西哥的70年缺席。人们对国家队抽签的命运寄予厚望，因为卫星费用导致我国没有进行电视直播。随着（少数）媒体特使抵达法兰克福，这种幻想逐渐消失，因为据说所有东西都是打字的。该赛事于1月5日冻结举行，但当地杂志《明镜》在12月31日的版本中宣布：“意大利将进入慕尼黑和斯图加特的第4组，因为它靠近边界，因此很适合它。巴西在第二，乌拉圭在第三。就其本身而言，阿根廷将不得不进入4组，而另一个南美的智利则必须进入第1组”。信息每天都在增长，因为有人提到当地演员联邦德国选择在该地区拥有看似最弱的南美国家（智利）。在所有可能的怀疑中，重要的一天到了，只有 11 岁的柏林男孩登特列夫·兰格将负责把球拿出来。无论是否巧合，该命令与公布的命令完全相同，阿根廷肯定是最复杂的群体，包括意大利和波兰，再加上没有经验的海地。亮点是，除了智利之外，东道主还有另一个短距离选择，例如澳大利亚，还有来自东德的邻国，他们最终将以 1 比 0 击败它。

经过强烈的渴望，在1970年代初，阿根廷被确认为78年世界杯的举办地。从 75 年底到 76 年初，政治动荡似乎危及了该组织，但一切都得到了批准。位于科连特斯大街的圣马丁剧院被选为抽奖的场地，抽奖将于1月14日星期六在国家体育非常繁忙的日子里举行，因为周四5日，维拉斯在职业生涯中最好的比赛之一击败了康纳斯，这是他职业生涯中最好的比赛之一，米格尔·奎洛输了中型重型组别的世界冠军，世界杯于周日8日抵达，将在抽奖时展出，而在周六14进行了国家半决赛（在独立赛与拉普拉塔大学生队和对阵纽厄尔的Workshops之间各进行1-1），24小时后，一级方程式大奖赛开始了在联邦首都的赛马场举行。

围绕平局有成千上万的猜测，因为由欧足联强人德国纽伯格领导的欧洲联队希望这四位种子头脑成为 74 年（德国、荷兰、波兰和巴西）的半决赛选手，但另一方面，南美部门认为阿根廷应得的一个具有组织者特色的地方。这最终发生了，但奇怪的细节是，意大利是在当地国家/地区没有平局的情况下被安置的，这很少见。前一天，举行了一次总排练，阿根廷和意大利与匈牙利和法国共享一个区域。组委会看起来有些惊讶和宽慰，因为这只是一次考验。一天后，小里卡多·特谢拉（Ricardo Teixeira）移走了球，他只有3岁，是国际足联主席若昂·哈维兰热的孙子。这个故事被重复了，这是在首轮比赛中东道主没有被一个可接近的对手碰过的少数几次之一。

1986 年世界冠军的阿根廷冠军，该冠军原定在哥伦比亚举行，但最终在墨西哥获胜

1974 年若昂·哈维兰热接管国际足联后，哥伦比亚就被指定为 86 年世界杯的举办地。但是，岁月流逝，由于缺乏工程和需求，该实体与南美国家的政府之间存在着相互不信任的关系。82年10月，总统贝利萨里奥·贝坦库尔（Belisario Betancur）表示，该州不会在世界杯上投资一比索，现在已经结束了。次年5月，墨西哥超越了美国大选，接管了总部。原定于85年12月15日星期日举行的抽奖有其好奇心。首先，它是在墨西哥最重要的电视台墨西哥城Televisa的演播室中进行的，因为当年9月19日首都发生地震后，提议的一些地点遭到破坏。选择的头号种子是82年西班牙（意大利-德国-法国-波兰）的四名半决赛选手，再加上墨西哥作为东道国和巴西... 因为它是巴西，就像前一刻给出的解释一样。许多人认为，由于卡洛斯·萨尔瓦多·比拉多的狡猾和组织能力，阿根廷那天开始赢得世界杯冠军。他在每个可以参加比赛的城市都有一个值得信赖的人：蒙特雷的豪尔赫·保利诺，托卢卡的恩佐·特罗塞罗，莱昂的安东尼奥·巴塔利亚和墨西哥城的祖尔多·洛佩斯，一旦得知球队将在仪式结束后几分钟就与他们联系，以保留总部美国俱乐部，他在那里担任 DT。那个地方是为数不多的拥有足球场和专注力的地方之一，是最终成功的运营基地。

巴勃罗·波塔、若昂·哈维兰热、赫尔曼·纽伯格和何塞普·布拉特在 82 届世界杯抽奖的主桌上

意大利主办 1990 年锦标赛的准备工作非常棒。他为拥有一流的基础设施而工作了多年，但他的一些口号是：“现代世界杯” 和 “21世纪第一” 并非毫无意义。它在罗马的 Palazzo dello sport 举行，这被认为是有史以来最令人印象深刻的仪式之一。索菲亚·罗兰（Sophia Loren）是主持人之一，男高音卢西亚诺·帕瓦罗蒂用他无与伦比的声音装饰了派对。到目前为止，六位世界冠军的代表是一个数字，在某些情况下，仍然有效：贝利（巴西），鲍比·摩尔（英格兰），卡尔-海因茨·鲁门尼格（联邦德国），丹尼尔·帕萨雷拉（阿根廷），布鲁诺·孔蒂（意大利）和鲁本·索萨（乌拉圭）。对于阿根廷人来说，平局似乎是仁慈的（喀麦隆-苏联-罗马尼亚），但没有假设他们会遭受什么痛苦。在我们的土地上几乎没有引起注意的一个细节是，在颁奖典礼上，爱德华多·贝纳托和吉安娜·南尼尼演唱了官方歌曲。同一个仍然是天体和白色事迹的永恒象征。

贝利参加抽奖时没有给阿根廷带来运气

除了作为一名足球运动员的非凡能力（这使他不止一次被认为是有史以来最好的球员）之外，贝利还具有出色的场外公共关系能力。结合这两个事实，他的存在在平局中变得很普遍，这对阿根廷没有好处，因为他与阿根廷的关系一直在变化。2002 年，他拿到了迫使马塞洛· 比尔萨（Marcelo Bi elsa）率领的球队在小组赛阶段与英格兰越过道路的球，四年后发生了类似的事情，当时荷兰作为何塞·佩克曼（José Pekerman）领导的男子的首轮对手离开了手。

抽奖中发生的其他事件值得在这次巡回演出中占有一席之地：在瑞典 '58，负责进行比赛的人是女主人，而在 54 年的瑞士，没有直接的谜团或球，因为这些国家被任意地成对放置，不应该面对彼此之间，这就是这些区域的塑造方式。94年美国比赛的独特之处在于它发生在一个没有举办任何比赛的城市：拉斯维加斯。四年后，在 98年的法国，它在马赛的Velodrome体育场举行，吸引了大量观众参加此类活动：38,000人。2009年12月在开普敦，国际足联主席约瑟夫·布拉特忘记了首场比赛将在哪里举行。由于南非模特兼联合主持人查理兹·塞隆（Charlize Theron）告诉他那是约翰内斯堡的足球城体育场，他纠正了这种不舒服的情况。

4月1日，全世界的目光将再次聚集在国际足联为其传统抽奖而拥有的bolilleros上。将会有猜测、民意调查和成千上万的猜测。还要保证有几个人会开始提高或降低那一刻的机会。但是，将所有人聚集在一起的是开始举起期待已久的世界杯的梦想的美妙感觉。

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