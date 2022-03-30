联合国表示，世界上将近一半的怀孕是意外怀孕

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根据联合国周三发表的一项研究，世界上每年发生的怀孕中几乎有一半是意外怀孕，该研究呼吁对性教育和避孕方法进行投资，以应对这种 “看不见的危机”。

联合国性健康和生殖健康机构联合国人口基金（人口基金）估计，全球每年有1.21亿例非自愿怀孕，其中发展中国家的人数尤其多。

报告说，在这些意外怀孕中，有60％以上的最终堕胎是堕胎，在许多情况下，堕胎不是安全进行的，占孕产妇死亡总数的5％至13％。

尽管在过去二十年中意外怀孕的数量有所下降，但人口基金强调，意外怀孕率仍然很高，堕胎的百分比有所增加。

据该机构称，造成这一问题的主要原因是缺乏性教育和生殖教育和护理，避孕方法不能很好地适应许多妇女的需求，许多社会中存在的耻辱感，性暴力和贫穷等。

人口基金认为，所有这些都克服了性别不平等问题，这既是意外怀孕的原因，也是其后果，这对数百万妇女的教育和进步机会产生了重大影响。

一位孕妇

该机构执行董事纳塔利娅·卡内姆告诉记者：“对于受影响的妇女来说，最重要的生殖决定，无论是否怀孕，都不是一种选择。”

根据联合国的估计，全球约有2.57亿不想怀孕的妇女没有使用现代避孕方法，高达25％的妇女没有能力拒绝性行为。

卡内姆说，对于少女来说，这些问题尤其严重，她们不了解自己的身体，经常被迫或被迫维持关系，在不得不离开学业时常常被迫过上贫困的生活。

人口基金还着重指出，在冲突局势中，意外怀孕激增，妇女无法获得避孕药具，性暴力案件增加。

例如，根据该机构的估计，到2025年，阿富汗的局势估计将导致约480万例意外怀孕。

人口基金提请注意因战争而大量流离失所的乌克兰妇女面临的风险，并回顾基于其他危机的研究确保高达20％的难民妇女是性暴力的受害者。

为了应对意外怀孕的危机，联合国认为，最重要的是加强性教育和生殖教育领域的资源以及获得现代避孕药具的机会。

在这方面，报告的主要负责人吉尔达·塞德（Gilda Sedgh）强调，这个问题是一个社会问题，永远不能简化为妇女的 “个人责任或不负责任的问题”。

（来自 EFE 的信息）

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