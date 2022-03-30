秘鲁国家队：詹卢卡·拉帕杜拉在参加 2022 年卡塔尔前的复活赛后受到贝内文托的祝贺

上周二，3月29日，秘鲁国家队度过了一个愉快的夜晚，此前他在南方的最后一场比赛中以2比0击败了巴拉圭队长美国预选赛。这一结果使他获得了第五名，因此他将在2018年俄罗斯之后连续参加复活赛。在这方面，詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）的俱乐部贝内文托（Benevent o）向这位足球运动员致以祝贺。

尽管不仅仅是秘鲁前锋，但波兰选手卡米尔·格里克（Kamil Glik）也与他的球队一起赢得了2022年卡塔尔世界杯的胜利。 “恭喜卡米尔·格里克（Kamil Glik）抢走了 2022 年卡塔尔的传球，以及获得秘鲁资格进入世界季后赛的 Gianluca Lapadula！！” ，是通过他们的 Twitter 帐户发布的意大利演员阵容，庆祝球队中球员的成就。

秘鲁与詹卢卡·拉帕杜拉获胜后，贝内文托在推特上发布的帖子。

就欧洲后卫而言，他以 2-0 开局，转而支持他的球队对阵瑞典的复活。这使他能够直接获得参加世界杯赛事的资格，并确保他在地球上最好的球队中的地位。此外，这是意大利队教练法比奥·卡塞塔（Fabio Caserta）的固定装置，他的使命是重返意甲。

就他而言，詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）与这次反弹以及获得 “blanquirroja” 的复活有很大关系。自从2020年11月季后赛访问智利时输给智利而穿上国家球衣以来，秘鲁队取得了显著的发展和成长。尽管事实是，在2021年初，结果并未伴随结果，而我正在考虑进行分类的排名底部。此外，出生在都灵的那个人还遭受了秘鲁比赛的改编，因此可以在球场上有所了解。

秘鲁改善

但是，这种变化是在基多以 2-1 击败厄瓜多尔之后发生的。在那场比赛中，拉帕杜拉两次参加了克里斯蒂安·库埃瓦和路易斯·阿德文库拉的进球。从那以后，在巴西的美洲杯上，他打进了3个进球（对阵厄瓜多尔，巴拉圭和哥伦比亚）并提供1次助攻。他的参与和与 “双色” 的融合变得更加引人注目，以至于他开始与同事们交换笑话和庆祝活动。

尽管在季后赛中他没能得分，但直到对玻利维亚的决斗在利马打进了 3-0 胜利的第一个进球。库埃瓦本人和塞尔吉奥·佩尼亚完成了溃败。但是在一场他遭受足够多的痛苦的比赛中以 2 比 1 的胜利委内瑞拉在加拉加斯。在安德烈·卡里略（AndréCarrillo）出色的交叉之后，“拉帕” 以很大的头球 “开了账户”。委内瑞拉人并列达尔文·马基斯，直到 “阿拉迪诺” 似乎以任意球得分击中障碍物排在第二位。

最后，与巴拉圭的比赛对于确保对亚洲代表的复活配额起到了决定性作用。詹卢卡做了什么：他打进了一个进球，然后在杆位上又刷了一个进球。总的来说，他在 2022年卡塔尔季后赛中打进了3个进球，尽管他在罢工和防守行动方面的贡献也值得强调。

詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）以及他与秘鲁国家队和谐相处的证据，与克里斯蒂安·库埃瓦和安德烈·卡里略一起庆祝。| 图片：FPF

与贝内文托比赛

比赛结束后，这位秘鲁进攻者将返回贝内文托重返训练场， 参加他将在4月2日星期六对阵比萨的意甲比赛 。但是，在与 “瓜拉尼人” 的决斗中，他的脚踝上被冰包扎着，因此，如果是严重受伤或身体健康，我们将不得不等待。

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