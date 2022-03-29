秘鲁 vs 巴拉圭 LIVE：全国季后赛最后一场比赛的每分钟一分钟

秘鲁 vs 巴拉圭直播。秘鲁国家队将在今天（3月29日星期二）寻求击败瓜拉尼，在卡塔尔2022年世界杯的决定性比赛中接管梦寐以求的复活位置南美预选赛的最后日期。决斗将于下午 6:30 在利马国家体育场进行，这是疫情两年后首次将吸引一群球迷，他们将从头到尾鼓励双色。会议将在秘鲁各地的拉丁电视台和Movistar Deportes上进行现场直播，而在瓜拉尼，负责广播将是 Tigo Sports。

每分钟一分钟

- 超过 40,000 名球迷将参加国家体育场，密切关注秘鲁和巴拉圭之间重大比赛的事件，但球迷必须遵守一系列协议，例如携带三剂针对 COVID-19 的疫苗

超过 40,000 名球迷将参加国家体育场

- 根据国际足联颁布的生物安全措施，秘鲁足球队的球员进行了各自的分子测试，以排除covid-19的任何传染。

在国家体育场训练后，秘鲁国家队为3月29日星期二的比赛做好了准备。

-我们能看看吗？路易斯·阿德文库拉（Luis Advíncula）在二十一中没有被里卡多·加雷卡考虑在内，这让所有人都感到惊讶在 2022年卡塔尔预选赛秘鲁对巴拉圭的比赛前排队。“Bolt” 始于蒙得维的亚，毫无麻烦地完成了90分钟。

路易斯·阿德文库拉在秘鲁对阵乌拉圭的比赛中排队了 90 分钟。

- 瓜拉尼队参加比赛时有五人伤亡：方向盘米格尔·阿尔米龙（英格兰纽卡斯尔），队长古斯塔沃·戈麦斯和后卫布拉斯·里维罗斯。

秘鲁vs巴拉圭：在卡塔尔2022年预选赛的决定性比赛中，“Albirroja” 的五人伤亡（照片：路透社）

-里卡多·加雷卡本来可以在最后一场对阵巴拉圭的比赛之前定义他的十一人

秘鲁：佩德罗·加勒塞-路易斯·阿德文库拉，卡洛斯·赞布拉诺，亚历山大·卡伦斯，米格尔·特劳科-雷纳托·塔皮亚-塞尔吉奥·佩尼亚，克里斯托弗·冈萨雷斯，克里斯蒂安·库瓦，Yoshimar Yotún-Gianluca Lapadula。DT：里卡多·加雷卡。

巴拉圭：安东尼·席尔瓦-罗伯特·罗哈斯，伊万·阿隆索，奥马尔·阿尔德雷特-理查德·桑切斯，法比安·巴尔布埃纳，奥斯卡·罗梅罗，安德烈斯·库巴斯，理查德·奥尔蒂斯-胡利奥·恩西索和安吉尔·罗梅罗。DT：吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托。

足球足球-2021 年美洲杯-四分之一决赛-秘鲁对巴拉圭-巴西戈亚尼亚奥林匹克体育场 -2021 年 7 月 2 日秘鲁选手米格尔·特劳科与巴拉圭选手安吉尔·罗梅罗·路透社/迭戈·瓦拉一起行动

-3 月 28 日星期一晚上，成千上万的秘鲁人前往米拉弗洛雷斯演奏了传统的 “banderazo”

照片：FPF

照片：FPF

秘鲁球迷在与巴拉圭的比赛前举起旗帜 l 照片：@KVanessaHerrera

上一场比赛

秘鲁获得 21 分和积分榜第五名，其当务之急是以当地人的身份赢得 albirroja 球队，以便能够获得一半的世界杯门票，并在 6 月面对亚洲队争取卡塔尔的配额。

尽管这些数字在某种程度上对他们有利，但白人和红队只需要获胜就可以直接获得复活的资格，但是如果出现平局，他们将不得不等到哥伦比亚（20）在主场没有击败委内瑞拉，智利（19）在圣地亚哥对阵乌拉圭时不要这样做。

印加国家队距离连续第二次复活并试图再次进入世界杯还有一步之遥，总是在阿根廷人里卡多·加雷卡的指挥下。

让我们记住，在缺席赛事36年之后，秘鲁有资格参加2018年俄罗斯世界杯，在复活赛中击败新西兰。

排行榜

卡塔尔2022年预选赛积分榜在比赛最后日期之前。

拥挤的旗帜

周一晚上，数百名秘鲁球迷抵达了秘鲁国家队集中的酒店，释放了他们对双色的所有热情和偶像崇拜，并大声支持里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）团队的成员，他们出来迎接并感谢酒店门口的姿态。

“幻觉仍然完好无损，只取决于我们！”，路易斯·阿德文库拉在他的社交网络上写道。

对于至关重要的决斗，加雷卡将与熟练的中场球员克里斯蒂安·阿拉迪诺·库埃瓦和意大利-秘鲁前锋詹卢卡·拉帕杜拉排队，试图打破国家体育场的瓜拉尼防守，预计将有40,000多名当地球迷抵达国家体育场。

队长兼守门员佩德罗·加莱斯在 Instagram 上警告说：“这还没有结束。”

安德烈·卡里略在 1-0 击败乌拉圭的比赛中膝盖受伤后将出局。来自主场克里斯托弗·冈萨雷斯的中场球员克里斯托弗·冈萨雷斯将取代他。

2020年10月，巴拉圭和秘鲁在本轮第一回合亚松森并列2-2。







