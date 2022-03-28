2022年奥斯卡奖：这就是欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）在获得 “科达” 最佳影片奖后的反应

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

墨西哥演员，编剧和制片人欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）在好莱坞电影界占据了非常重要的地位，在庆祝他在最近的2022年奥斯卡颁奖典礼上获胜的过程中发布了一条激动人心的推文。

他对胜利感到非常满意，他在社交网络上上传了L ady Gaga和Liza Minelli展示最佳电影类别的那一刻的视频，他在信封打开后透露，这不过是他参加的电影 CODA。

“墨西哥万岁！！！，今晚赢家是包容性。电影艺术万岁。CODA 表明，即使没有知名人士或预算，你也总能创造历史，但要全心全意地投入其中，” 他在下一份出版物中写道。

Eugenio Derbez 在 2022 年奥斯卡颁奖典礼上庆祝 “Coda” 的胜利

但这不是他们获得的第一个重大奖项。2月27日晚，演员协会奖（SAG奖）在加利福尼亚州圣莫尼卡的巴克机库举行。在那里，欧金尼奥·德贝兹（Eu genio Derbez）参加了电影《CODA （2021）》，赢得了他的第一个SAG奖，从而创造了历史。

这位墨西哥演员与队友特洛伊·科苏尔，艾米莉亚·琼斯，马利·马特林和丹尼尔·杜兰特一起，凭借他们参与了西安·赫德执导的电影，赢得了电影最佳演员类别的首个 SAG 联合奖。

CODA 是由埃里克·拉蒂高执导的 2014 年法国电影《贝利尔家族》的英语改编版。尽管Derbez为自己在电影中扮演的角色感到自豪，但他没想到会因为他在电影中的角色而获得提名，但是，他为能参与这个伟大的项目而感到自豪，该项目已经在其他国际电影节上获奖。

在这部获得奥斯卡最佳影片奖的电影中，这位60岁的演员扮演了 Bernardo Villalobos（V先生），他是一位才华横溢的音乐老师，他弹钢琴并激励他的学生露比·罗斯（Ruby Ross），他是聋哑父母的女儿，实现自己成为歌手的梦想。

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