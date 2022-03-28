关于布卡拉曼加（Bucaramanga）议员和牧师的提议的争议，该提议建议 “帕拉疗法” 作为防御方法

布卡拉曼加议员兼宗教牧师海梅·安德烈斯·贝尔特兰（Jaime AndrésBeltrán）在社交网络上出演了一场争议，该出版物可能煽动所谓的 “paloterapia”。

贝尔特兰在出版物中可以看到贝尔特兰（Beltrán）在一段视频中评论他们击败了大概是小偷的视频，而这种情况正在发生，贝尔特兰评论说：“这些都是非常强烈的图像，但最终却反映了Bumangués人民受够了，厌倦了看到他们如何偷东西，如何拿东西以及他们如何攻击他们，没人做任何事情。我不同意暴力或侵略，但我确实同意，作为公民，我们为自己辩护。”

该视频附有一段文字，其中议员说暴力是错误的，但令人怀疑这是否是自己追求正义的方式：“的确，我们绝不能提倡暴力或侵略。但是，对于一个厌倦了犯罪做自己想做的事情的社会来说，辞职被刺伤或枪杀并不是一种选择。你是否支持自我保护'palotherapy'？”，在他的官方 Twitter 账户上训练了海梅·贝尔特兰。

另一个引起多次评论的三位一体是，他说自己是一个信奉生命而不是暴力的宗教人物，但提到了盗贼犯下的两项罪行，并指出实际上这是真正的争议：“是的，我是基督徒牧师，我捍卫生命和同情心天。尼科尔·瓦伦蒂娜（Nickol Valentina）和埃德加·曼萨诺（Edgar Manzano）的杀手今年在波哥大偷走他们以结束生命时所没有的那个人。争议不是古疗法，但我们没有受到保护，” 贝尔特兰说。

布卡拉曼加（Bucaramanga）当局拒绝了此类声明，确保这种暴力反应可能产生法律后果，他们还指出，公民必须举报，而不是面对诸如盗窃之类的罪行：“通过这种行为，他们可能会因以下罪行而受到起诉：布卡拉曼加市长办公室说，企图杀人和人身伤害，没有必要付出更多的暴力代价。

不可低估公民要求自卫时所采取的行动，最近在索阿查市发生了一起案件，他的手指被割断并遭到暴力攻击。

Soacha（昆迪纳马卡）市的社区对一起自欺欺人的司法案件感到震惊，因为他们殴打了一名被指控的小偷，以至于切断了他的几根手指并殴打他，直到他失去了眼睛。该事件发生在佛得角城（Ciudad Verde）地区，该地区的几名居民追捕了正在逃跑但被击中的被指控的小偷。抓到他之后，一群人残酷地殴打了他。

被指控的罪犯双手被切断了几根手指，由于这次袭击，他失去了一只眼睛。当当局到达现场时，该男子已经在地上，受了重伤。该地区的居民报告说，公共照明不足，警察反应迟缓，造成不安全。

就其本身而言，警察拒绝了所发生的事情，并要求公民不要自己伸张正义，因为这种行为会因人身伤害甚至谋杀或谋杀未遂而受到起诉，因此会产生后果。

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