“Fico'-Lara” 配方留下的印象

总统候选人正在努力争取在4月29日的第一轮选举中获得更好的地位，这导致了历史契约，埃斯佩兰萨联盟以及最后的哥伦比亚团队最终确定了副总统职位的公式，费德里科·古铁雷斯在那里接纳了内瓦·罗德里戈·拉拉·桑切斯的前市长官员。

拉拉·桑切斯（LaraSánchez）是被罗德里戈·拉拉·博尼利亚（Rodrigo Lara Bonilla）杀害的毒贩的儿子，最终成为 “菲科” 想要团结中间，右翼和极右翼的新方式之一，这恰恰是乌里布主义的成员之一，他表示将公开支持候选人。哥伦比亚团队强调：“费德里科·古铁雷斯选择被谋杀的前司法部长罗德里戈·拉拉·博尼利亚的儿子罗德里戈·拉拉·桑切斯作为副总统公式时发出的信息非常有力。它将在受害者身边，而不是像古斯塔沃·佩特罗那样在肇事者旁边，” 国会女议员玛格丽塔·雷斯特雷波说。

在磋商中基本上被古铁雷斯击败的恩里克·佩纳洛萨谈到拉拉加入政治计划时说：“菲科和罗德里戈·拉拉共同传达的这个简单而有力的信息：两位哥伦比亚人为自己的人民工作得很好，没有大惊小怪，没有大惊小怪，没有无用的左派和右派讨论，没有弥赛亚的借口，没有仇恨，对哥伦比亚的热爱和承诺”。

但最引人注目的反应之一是新自由主义领袖胡安·曼努埃尔·加兰（Juan Manuel Galán）的反应，他和佩纳洛萨一样，在各自的联盟中失去了磋商。加兰（Galán）表示，他被拉拉（Lara）的决定 “烧死” 了，因为根据他的说法，这对于想要唤起其父母拉拉（Lara）和加兰（Galán）的斗争的政党来说可能变得很重要，后者于1980年代死于毒品贩运的腐败之手。

“是的，如果我着火了很多。不仅因为我钦佩罗德里戈·拉拉的人文和智力素质，而且最重要的是因为我希望他能和我们一起参加新自由主义... 最庆祝罗德里戈·拉拉·桑切斯今天宣布为费德里科·古铁雷斯副总统公式的人无疑是埃内斯托·马西亚斯”，胡安·曼努埃尔·加兰说，劳拉在威拉的政治对手烧毁了参议院。

另一方面，其他评论强调了劳拉在整个政治生涯中所做的工作，尤其是被毒品卡特尔杀害的父亲拉拉·博尼拉（Lara Bonilla）所做的工作；“'Fico'Gutiérrez成功地与罗德里戈·拉拉（Rodrigo Lara）共同努力，我们记得他作为内瓦市长的出色管理，他的公式副总统。参议员卡洛斯·费尔南多·莫托阿说，一个代表中心的人，像他的父亲一样，打击毒品贩运和捍卫合法性。”

事实是，拉拉·博尼利亚（Lara Bonilla）无可挑剔的政治生涯所带来的奉承，拉拉·博尼利亚（Lara Bonilla）的职业生涯坚定地打击了毒品贩运，这种毒品贩运助长了诸如恩维加多办公室之类的犯罪结构，该机构设法在市长办公室找到了合作者她儿子喜欢的 “Fico” 将是副总统公式。

2017 年 7 月 4 日，前麦德林安全部长古斯塔沃·维勒加斯·雷斯特雷波因在费德里科·古铁雷斯执政期间在任期间与恩维加多办公室的联系而被捕。哥伦比亚之队联盟的总统候选人不止一次否认对其官员的指控。

安蒂奥基亚（Antioquia）前总统在接受媒体多次采访时指出，事实并非如此。“古斯塔沃·维勒加斯因未能举报勒索150.00比索而被捕，而他的家族企业是勒索的对象。如果有人与恩维加多的办公室作战，那就是我们。我们抓获了160多名犯罪团伙头目。”

根据麦德林检察官部门主任克劳迪娅·卡拉斯基亚在2017年7月向媒体Verdad Abierta发表的声明，维勒加斯·雷斯特雷波 “被指控向担心被剥夺自由的有组织犯罪领导人，特别是爱迪生·鲁道夫·罗哈斯提供内幕消息，别名 “Pichi”，是所谓的恩维加多办公室的最后一批强人之一，他于 2013 年 2 月在巴拿马被该国警察当局抓获。”

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