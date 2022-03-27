杜克总统承认在国会投票期间有错误，但不是欺诈

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

在哥伦比亚新一届国会选举后出现争议之后，伊万·杜克总统正式就投票站涉嫌欺诈的指控作出裁决，历史契约联盟赢得了近39万张额外选票，但也导致前总统阿尔瓦罗民主中心领导人乌里韦威胁不承认选举。

总统在接受《El Tiempo》报纸采访时指出，存在突出的错误，但从来没有欺诈行为。

“国家政府从未谈论过欺诈行为，政府一直说我们有可靠的选举制度，我们显然对这些突出的错误所造成的这种情况感到遗憾，我们希望这些错误能够得到解决，这就是为什么我们建议采取措施的原因培训、审计。他在波哥大报纸上说，所有挑战都可以在审查阶段得到澄清。”

杜克还指出，所发生的一切都是选举制度必须从中吸取教训，以免在下次选举中发生同样的事情。

“有必要立即采取纠正措施。我认为迫切需要全国选举委员会（CNE）和登记处能够从已经发生的情况中吸取教训并采取行动，” 他补充说。

他表示，这些措施应包括审查陪审团的随机挑选程序以及对陪审团的培训。他还表示，预计在传送预先计票时出现的错误可以得到核实，有争议的E-14表格和其他使用的表格将得到实时整理，以免出现差异。

杜克说：“此外，我认为对计数软件的所有内容进行彻底审核非常重要，这样CNE所采用的技术适用性就毫无疑问。”

他最后说，上面提到的是引起争议，攻击和怀疑的原因，因此有必要解决这些问题。





他们就是这样发现选票中的缺点的

历史条约联盟要求对几张表中的计票进行核实，该联盟通过其监督设法找到了许多选票，从而在共和国国会中获得了几个席位。

得益于该政治团体建立的一个小组开发的工具，该工具设法在该国29,000张桌子中发现了违规行为，从而证明了在选票知识方面存在异常和失败的情况。

在Noticias Uno中，可以详细了解该团队的组成以及所实施的工作模式，以发现违反其政治参与的失败，尽管之所以引起争议，是因为历史契约获得了最多的席位，所有这些都是因为显然是唯一一个超出选举监督范围的政党，因为他们建立了一种数字工具，使他们能够实时了解计票中的不同失败，这直接影响了他们。

该工具给出的第一个警告是，相对于他们在投票站通常投票的人数，选民人数有所增加，因为在以前的选举中弃权很明显的某些地方，数字会从一个时刻到另一个时刻发生变化，这被认为是相当可疑的。

某一候选人或政党的选票过剩是面对有争议的计票管理的第二个警告因素，因为预计某一联盟可能会操纵选票或使选票无效。

最后，当民意调查中没有投票赞成《历史公约》时，必须看到最后一个也是最重要的警告信号，这是该党立即在主管当局和公众面前谴责的异常情况之一。









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