2022年奥斯卡奖：谁是该晚会的提名导演，在哪里观看他们的电影？

距离 2022年奥斯卡颁奖典礼只有几个小时的路程，不止一个人准备通过一场特别的马拉松比赛来播出。好莱坞最大的仪式。 谁在最佳导演类别中竞争？ 这是对今年所有参加小雕像的候选人的回顾，在这里我们可以看到他们的作品。

肯尼斯·布拉纳- 贝尔法斯特

这部成年和成年喜剧剧讲述了 1960 年代北爱尔兰贝尔法斯特冲突期间一个孩子过着童年的故事。根据布拉纳的说法，这个故事部分基于他自己的童年经历，并将其视为他迄今为止最个人的作品。这位年轻演员裘德·希尔以巴迪的角色首次亮相电影，凯特里奥娜·巴尔夫，朱迪·丹奇，杰米·多南，夏兰·海因兹和科林·摩根陪同。 它可以在 Mubi 平台上看到。

简·坎皮恩- 狗的力量

两兄弟拥有一个巨大的牧场，尽管由于他们如何反映自己对社区的形象，他们的角色截然不同。当一个人透露自己打算嫁给一个丧偶的女人和一个十几岁的母亲时，一个人与另一个人成为敌人，因此，当他们搬进他的房子时，他将开始使这个家庭的生活变得不可能。演员阵容由本尼迪克特·康伯巴奇·克尔斯滕·邓斯特、杰西·普莱蒙斯和科迪·史密斯·麦克菲组成，由坎皮恩（2022 年奥斯卡颁奖典礼上该类别中唯一的女性）执导。 在 Netflix 上可用

滨口龙介- 开我的车

这部日本电影改编自著名作家村上春树（Haruki Murakam i）在他的短篇小说集《没有女人的男人》中收录的短篇小说。滨口将这个故事带到了电影院，重点讲述了戏剧导演Yūsuke Kafuku在广岛发行戏剧《瓦尼亚叔叔》的冒险经历，同时他哀悼妻子 Oto 的逝世。毫无疑问，这部电影提案是赢得该奖项的最爱之一，因为它在整个颁奖季中都受到了热烈的欢迎。 目前，它在任何流媒体平台上都不可用，只能在电影院中看到。

目前，“驾驶我的车” 可以在电影院中看到。(Bitters End)

史蒂芬·斯皮尔伯格- 西边故事

这位备受赞誉的奥斯卡获奖电影制片人执导了1957年首映的经典百老汇戏剧的第二部电影版本。“1950年代，两个来自不同种族背景的少年在纽约市坠入爱河。剧情简介指出，传奇音乐剧《西边故事》的新版本讲述了两个纽约街头帮派之间的对抗，改编自百老汇著名戏剧。” 在 Disney + 上观看。

保罗·托马斯·安德森- 甘草披萨

这位美国导演是下一届奥斯卡颁奖典礼上奥斯卡最佳导演奖的可能获奖者之一。除了出色的演员阵容（阿拉娜·海姆、库珀·霍夫曼、肖恩·潘、汤姆·怀特斯、布拉德利·库珀和本尼·萨夫迪）外，他还讲述了阿拉娜·凯恩和达里·瓦伦丁的爱情故事，他们是两个年龄不同的年轻人，他们开始在加利福尼亚州圣费尔南多谷度过浪漫的第一阶段，在 1973 年。这部浪漫喜剧今年在拉丁美洲的电影院上映，但 尚无法以数字方式观看。

Alana Haim 和 Cooper Hoffman 将 “甘草披萨” 的主角栩栩如生。（环球影业）

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