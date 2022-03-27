洪都拉斯vs墨西哥：在前往2022年卡塔尔的途中，何时何地观看Tri倒数第二场比赛

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

与将参加卡塔尔2022年世界杯的三个 Concacaf 国家会面的时间越来越少。八角形的最后几天将决定前三名，墨西哥国家队将争取世界杯的安全位置。

作为第二场淘汰赛的一部分，他将于下午5点05分在墨西哥中部圣佩德罗苏拉的大都会奥林匹克体育场面对洪都拉斯队长。三人将在没有杰拉尔多· 塔塔·马蒂诺在场的情况下参加比赛，因为由于健康问题，他无法参加比赛和团队一起旅行。

如果墨西哥想确保一次获得卡塔尔2022的资格，它将被迫击败洪都拉斯人并避免在最后一天出现并发症。

El Tri 已经在洪都拉斯参加今天下午的比赛了（照片：路透社/亨利·罗梅罗）

墨西哥国家队在公开电视上播出比赛是很常见的，这次也不例外。阿兹台克电视台和TUDN 是负责报道 concacaf八角领带现场直播的两家电视台。

尽管它们是通常的电视台，但还有其他选项可以收看游戏，并且不会错过任何相关动作。

日期：3月27日星期日

地点：洪都拉斯圣佩德罗苏拉奥林匹克体育场

营业时间：墨西哥中部（康涅狄格州）17:0 5 小时，16:05太平洋时间和格林尼治标准时间以及美国东部时区（该国南部）18:05。

传输：阿兹台克电视台（阿兹台克运河7），T UDN（运河5）。

下午 5 点 05 分将开始前往卡塔尔的 Tri 倒数第二场比赛（照片：Twitter/ @miseleccionmx）

互联网：TUDN 官方网站会实时跟踪游戏，用户需要输入他们的 Izzi T v 或 Blim TV 帐户才能访问互联网广播。在 Azteca Deportes 中，你只需要访问他们的网站并选择洪都拉斯对墨西哥比赛的选项即可。

移动应用程序：通过 TUDN 应用程序，你可以收看比赛。同样，当你下载 Azteca Deportes 应用程序时。

社交网络：不错过倒数第二轮最相关事件的另一种方法是通过 Twitter。墨西哥国家队 @miseleccionmx 的官方账号将进行一个 “实时” 网络，其中包含比赛的摘要和得分。

广播：对于无法访问互联网或电视的粉丝，他们将能够收看 730 A M 和 96.9 FM 频率的 W Deportes 旁白。

塔塔·马蒂诺的球队必须赢得最后一场比赛才能避免进入季后赛区域的风险（照片：路透社/何塞·卡贝萨斯）

到目前为止，Tricolor 获得了22分，在积分榜上排名第三，因此到目前为止，它将获得世界杯的传球。但是，由于与哥斯达黎加和巴拿马的分数不同，有可能发生一系列的组合，从而取代阿兹台克人的球队。

因此，塔塔 ·马蒂诺队必须赢得最后一场比赛，以免冒进入季后赛区域的风险。2022年卡塔尔的门票将完全取决于三色球队的工作以及他们在球场上加起来的结果。

墨西哥人与美国并列积分，如果墨西哥获胜而美国输了，国家队可能会渴望获得第二名，并且已经确定他们会移居卡塔尔。但是，如果他平局而美国人赢了还是平局，那么桌子就不会有任何变化。

墨西哥将在没有赫拉尔多·马蒂诺的情况下参加比赛，因为教练由于健康问题没有与球队一起旅行（照片：路透社/亨利·罗梅罗）

如果他们并列，墨西哥仍然会对自己是否进入世界杯持怀疑态度，并且在八角形的最后一场比赛中一切都会被定义为23分；到目前为止，哥斯达黎加以19分排名第四，如果他们获胜，与 Tri 的得分差异将只有1点。

如果他们输了，随着跌至第四名的机会增加，情况将变得更加复杂，这迫使他们参加大陆季后赛进入世界冠军。

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