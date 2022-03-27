COVID-19：据报道，疫苗接种中心的12至17岁青少年涌入人数较少

今天，美国所有免疫中心都开始针对 12 至 17 岁的儿童进行针对 COVID-19 的第三剂疫苗接种国家。但是，据报道，利马的免疫中心几乎没有涌入

“我们希望所有用户都能来接种疫苗，因为这非常重要。疫苗是保护。所有员工都致力于为青少年接种疫苗，” 一位护士告诉媒体。

根据RPP 的图片，位于圣胡安德卢里甘乔（SJL）的Huiracocha地区公园的疫苗接种记录的青少年人数很少。外面可见的队列是因为父母陪同未成年子女完成疫苗接种针对 COVID-19。

同样，在社交网络上公开报道说，位于巴兰科的路易斯·加尔维斯·奇波科体育场和苏尔科的赛马广场的疫苗接种几乎是空的，在场的大多数人都已达到法定年龄。

根据监察员办公室的说法，有关未成年人接种疫苗的统计数字应引起当局的关注。从这个意义上讲，他解释说，有100万青少年没有接种第二剂 COVID-19 疫苗，而180万男孩和女孩甚至没有接种过一剂疫苗。

应该指出的是，对于12至17岁的男孩和女孩，卫生部（Minsa）选择在5个月后等待5个月正在接种第二种疫苗。

疫苗接种

卫生部免疫总监玛丽亚·埃琳娜·马丁内斯·巴雷拉（MaríaElenaMar tínezBarrera）指出，通过 “我为秘鲁接种疫苗，完成你的剂量” 运动，12至17岁的儿童不仅可以接种第三种疫苗，而且还寻求18岁及以上的人完成疫苗接种疫苗接种时间表。

36 个小时

就利马而言，36小时的疫苗接种日将在Chancas体育场（圣安妮塔），奥兰泰坦博市政体育场（Ate），坎波德马特（耶苏斯·玛丽亚），维德纳（圣路易斯），Huiracocha区域公园，塞萨尔·瓦列霍大学（圣胡安·德·卢里甘乔），玛塔·卡帕克公园（圣马丁德波雷斯）举行，Sinchi Roca区域公园（逗号），

此外，在市政体育中心（普恩特彼德拉），IPD圣胡安德米拉弗洛雷斯（圣胡安德米拉弗洛雷斯），IPD玛丽亚德尔特里温福别墅（玛丽亚德尔特里温福别墅），萨尔瓦多别墅体育中心（萨尔瓦多别墅），路易斯·加尔韦斯奇波科体育场（巴兰科）和赛马广场（圣地亚哥德苏尔科）。

连续36小时护理时间折叠的EssaLUD疫苗接种中心是：

-位于雷巴利亚蒂医院 Jesús María 225 高度的 Domingo Cueto 的米勒海滩。

-位于哈维尔·普拉多大道 7700 的纪念体育场，Ate Vitarte。

-位于圣安妮塔 La Cultura Avenue 第七街区的圣伊西德罗·拉布拉多。

12 个小时

同样，12小时的疫苗接种日将在索利斯·加西亚体育场（Chosica），帕查库特克体育场（查克拉卡约），加布里埃尔·尼科体育场，巴博恩斯军营（埃尔阿古斯蒂诺），Loza Deportiva de Cieneguilla（Cieneguilla），洛萨拉科鲁尼亚德圣安德烈斯（Huaycán），CIAM La Molina举行，农民的 Vaccina 汽车大学（拉莫利纳）、佛得角海岸汽车疫苗（马格达莱纳）、IPD Bayóvar（圣胡安德卢里甘乔）、博尼利亚体育场（米拉弗洛雷斯）和阿波罗·阿尔卡尔德体育场（La Perla）。

疫苗接种中心。

儿童接种疫苗

关于5至11岁儿童的疫苗接种，玛丽亚·埃琳娜·马丁内斯（MaríaElenaMartínez）指出，迄今为止，已有超过240万名女孩和男孩接受了第一剂疫苗，占该目标人群的57％。超过1300,000名儿童服用了第二剂，也就是说，覆盖率为32％。

“疫苗不乏。这些旅要去学校，所以我们请父母允许我们给孩子接种疫苗。我们正在使用许多策略，因此我们要求公民接种疫苗，” 他说。

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