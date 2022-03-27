哥伦比亚今年 3 月 27 日报告了 352 例新的 covid-19 感染病例

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

卫生部于2022年3月27日星期日报告说，哥伦比亚发生了352例新的covid-19病例。在过去的24小时内，共处理了25,522项检测，其中9,803项为PCR，15,719项为抗原。

报告还指出，在最后一天，有15名哥伦比亚人死于这种疾病。这样，自大流行开始以来，该国共有139,573人死于该病毒。

通过汇总所有数字，哥伦比亚总共感染了6,083,643例，其中4,435例为活跃病例，5,916,624例对应于已经设法克服该疾病的阳性病例。

至于报告病例最多的地区，波哥大以186例感染者为首，其次是考卡山谷省，35例感染，第三位是安蒂奥基亚，33例。

该国有189家企业集团。这些地区是：亚马逊，安蒂奥基亚（Ituango），阿劳卡，大西洋，巴兰基亚，波哥大，博亚卡，玻利瓦尔，布埃纳文图拉，卡尔达斯，卡克塔，卡塔赫纳，卡萨纳雷，考卡，塞萨尔，乔科，科尔多瓦，昆迪纳马卡，威拉，拉瓜希拉，马格达莱纳，梅塔，纳里尼奥，北桑坦德，普图马卡金迪奥, 里萨拉尔达, 圣安德烈斯,圣玛尔塔、桑坦德、苏克雷、托利马、瓦莱、沃佩斯、比查达、瓜维亚雷和瓜伊尼亚。

这就是该国疫苗接种的进展情况

卫生部的最新报告还显示，截至2022年2月25日星期五 11:59，哥伦比亚总共已经使用了 80,439,798剂针对covid-19的疫苗。

根据同一份报告，拥有完整疫苗接种时间表的哥伦比亚人，即已经接种过两剂生物疫苗的人，目前为28,363,482人，而6,319,814人已经接受过单剂疫苗接种。此外，已经施用了10,153,885剂加强剂量。

同样，在最后一天，共使用了108,513种疫苗，其中33,625种是第二次注射，另有5,024种是单剂疫苗。

卫生和社会保障部流行病学和人口学主任（e）克劳迪娅·奎拉尔（Claudia Cuéllar）在125联合指挥所期间概述了该国针对SARS-Cov2及其变种的流行病学情况。他指出，自2021年12月底以来，在全国范围内，omicron变体是主要的变体，这导致了第四个高峰。但是，这种变体有一个子血统，在此之前，人们不应该放松警惕。

“我们必须记住，这种 BA.2 子血统应该继续被视为令人担忧的变体，这就是为什么世界卫生组织建议继续密切监测子系的原因；因为美国国家卫生研究院在基因组监测方面一直做得很好，Cuellar说，这是监视这种奥米克龙变体的一部分。

同样，它敦促领土公共卫生当局继续对BA.2子系进行具体监测，报告序列，并对omicron变异体的不同子系进行分析。他指出：“在哥伦比亚，我们有 BA.1，BA.2 很少，直到现在我们还没有确定第三个子级”。

流行病学情况

至于已经稳定了好几个星期的全国前景，这位官员表示，仍有证据表明第四个峰值是如何稳步下降的。但是，他澄清说：“这并不意味着我们在某种程度上还可以，但是我们仍处于大流行之中，我们处于必须继续照顾好自己以继续保持这种持续下降的境地。”

最后，他重申，尽管控制疫情的某些措施具有灵活性，但必须对60岁以上人群以及患有合并症或有任何危险因素的人群采取特别护理的重要性，即使阳性率急剧下降。

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