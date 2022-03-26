“匕首” 是什么样的，可以携带核弹头且无法探测的俄罗斯高超音速导弹

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

如果说有一个关于俄罗斯和乌克兰之间冲突的真相大声疾呼，那就是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京没想到会遇到这么猛烈的抵抗。在乌克兰领土上，如果不征服首都基辅，它的入侵将需要一个多月的时间。

随着冲突的发展以及乌克兰从欧洲国家和美国增加军事技术来加强防御，俄罗斯武装部队寻求通过派遣更多部队并从根本上增加军队的数量来加快前进并征服更多的战略要点轰炸。

在这方面， 普京正在测试近年来开发的新武器，这些武器确实令人惊叹 ，在它们可能造成的破坏程度以及使它们无法探测或无法实现的技术方面造成了真正的危险。

Kh-47M2 Kinzhal高超音速导弹是乌克兰各个阵地攻击的最后一批俄罗斯武器之一，在俄语中意为 “匕首”，并且能够以5马赫 或5倍于声速的速度飞行。在某些版本中，在其他版本中，最高可达10马赫。 此外，它可以装载常规的1000公斤炸弹或核弹头，射程可达2000公里，即 布宜诺斯艾利斯与智利圣地亚哥或圣保罗之间的距离。

金扎尔（Kinzhal）是一种高超音速弹道导弹，具有在空中机动的能力，因此很难被导弹防御系统探测或抵消。这是俄罗斯伊斯坎德尔导弹的改良版，已经在俄罗斯-乌克兰冲突中多次使用过。

俄罗斯国防部发言人一周前证实，俄罗斯上周晚些时候使用了金扎尔高超音速导弹或 “匕首” 来摧毁乌克兰西部的一个弹药库。根据俄罗斯国防部的一份声明，克里姆林宫周日表示，其部队第二次发射了高超音速导弹，这次是从克里米亚上空发射的，摧毁了乌克兰尼古拉耶夫地区的一个燃料储存设施。

武器专家以及美国和英国政府已经淡化了俄罗斯的高超音速能力以及在战场上使用高超音速能力的重要性。但是，对于它们达到的速度和动能而言，即使在最强化的军舰中也足以打开漏洞。这就是 为什么它可能成为航空母舰的噩梦。

从理论上讲，高超音速导弹可以安装在飞行器上，该飞行器可以在重新进入和攻击给定目标之前短暂离开地球大气层。这将进一步降低目标国家的反应能力。

与弹道导弹不同，高超音速导弹可以改变其轨迹并在必要时偏离。这使他们更加回避、更具威胁性和致命性。“以超过声速几倍的速度进行导弹演习使其能够可靠地绕过所有现有或正在开发的防空和反弹道导弹系统，”航空航天部队总司令谢尔盖·苏罗维金在@@ 2018年说。

由 Mikoyan MiG-31K 携带的 Kh-47M2 Kinzhal 高超音速导弹

这些导弹是什么？如果俄罗斯使用它们，那意味着什么？

主要有两种类型：高超音速巡航导弹，可与超速喷气式飞机（高速发动机）配合使用；高超音速滑行飞行器，它们是从火箭发射但向目标滑动的。

与其他必须从移动或固定综合体发射的导弹系统不同，Kh-47M2 Kinzhal使用两种型号的俄罗斯飞机运行。据塔斯社报道，当它们从MiG-31K发射时，它们可以从2,000公里以外的地方到达目标，而当它们从Tu-22M3发射到3,000公里时，它们可以到达目标。

俄罗斯 MiG-31 战斗机发射 Kinzhal 高超音速导弹（路透社）

CRS 报告指出，自 1980 年代以来，俄罗斯一直在追求高超音速武器，但为了应对美国于 2002 年退出《反弹道导弹条约》以及美国在美国领土和欧洲部署防御导弹的情况，俄罗斯加快了努力。除了金扎尔之外， 俄罗斯还在研究另外两个高超音速武器计划：3M22 Tsirkon（或Zircon）和阿凡加德。

莫斯科声称，西方导弹防御系统无法阻止其致命的 “金扎尔” 火箭。 据报道，一架军用无人机拍摄的视频显示了伊万诺-弗兰科夫斯克的一个大型乌克兰弹药库被致命的俄罗斯金扎尔高超音速导弹击中的那一刻。克里姆林宫发言人伊戈尔·科纳申科夫证实：“装有高超音速特技导弹的金扎尔航空导弹系统摧毁了伊万诺-弗兰科夫斯克地区德利亚廷村一个装有导弹和航空弹药的大型地下仓库，” 克里姆林宫发言人伊戈尔·科纳申科夫证实，并补充说，“势不可挡” 的武器已经部署在星期五。

这是第一次知道新的金扎尔在与乌克兰的冲突中被使用。它以前曾在战争条件下在叙利亚进行 “测试”。

被这枚导弹击中的乌克兰弹药库的照片

普京总统此前曾称导弹为 “理想武器”，其飞行速度是声速的10倍，无法被常规防空系统击落。莫斯科@@ 说：“它的航程为1250英里，在西方是无与伦比的。”上个月，弗拉基米尔·普京总统警告说，俄罗斯储备了 “无与伦比的” 高超音速导弹。

作为2018年俄罗斯新武器展览的一部分，普京首次宣布了致命的金扎尔导弹。当时，俄罗斯总统谈到西方时说：“ 他们需要考虑一个新的现实，并明白这不是骗局 。”

一位国防专家说，俄罗斯使用军事武器是对乌克兰和西方的警告，即它 “有办法进一步升级” 冲突。军备专家詹姆斯·博斯博蒂尼斯博士说：“金扎尔的速度使其超出了任何乌克兰防空系统的能力，发射台可以从乌克兰无法触及的射程发射。”

Kh-47M2金扎尔高超音速导弹，在俄语中意为 “匕首”

这些导弹是世界军事部门中一种相当新颖的武器。世界上很少有国家有能力开发、制造和使用此类武器。其中包括去年 10 月进行了首次测试的中国和于 2017 年投入使用的俄罗斯。

同时，自2000年代初以来，美国一直在研究高超音速武器，并正在根据海军的常规即时打击计划以及空军、国防高级研究计划局和陆军的其他计划开发这些武器。

信息图表：马塞洛·雷加拉多

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