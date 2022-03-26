查波·古兹曼在洪都拉斯的日子以及他与前总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯的联盟是如何产生的

圣灵，科潘。这个洪都拉斯小村庄有些田园诗般，它只不过是一条中央街道，周围环绕着混凝土房屋，周围是西班牙殖民时期建筑的天主教寺庙。这是通过狭窄的小径到达的，这些小径蜿蜒在山上，寻找穿越松树林的小径。现在很平静了。但是这个地方保守着秘密。太糟糕了。

在这个城镇及其周边地区仍然听到的故事之一是华金·阿奇巴尔多·古兹曼·洛拉（JoaquínArchibaldoGuzmán Loera）在这里露营的日子，他是可怕的查波，曾是锡那罗亚卡特尔的领导人，也是科潘山脉的常客。这个故事在与邻国危地马拉接壤的山脉和河流中以及到达商业城市拉恩特拉达（La Entrada）的道路上，仍然悄悄地讲述着这个故事。拉恩特拉达是洪都拉斯西部的这些领土向该国其他地区开放的商业城市。

这个故事讲述的是，在 21 世纪初，El Chapo 亲自巩固了锡那罗亚州在洪都拉斯的业务，当时中美洲可卡因路线中最相关的部分在洪都拉斯。在那里，在科潘，巴迪拉瓜托在洛斯山谷氏族领导人路易斯和米格尔·阿努尔福·瓦莱兄弟以及在洪都拉斯政治走廊中与毒品贩运有联系的有影响力的地方市长亚历山大·阿尔东找到了最好的伙伴。

自2019年以来，Infobae 与洪都拉斯的十几个人进行了交谈，他们直接了解Chapo的旅行和在洪都拉斯的逗留，其中包括两名在过去十年初从事情报工作的高级警官，一位在科潘教区任职的主教和牧师，以及一名前工人我本人认识洛斯瓦莱和前市长阿尔东。

所有这些消息来源都同意，查波·古兹曼（ChapoGuzmán）在洪都拉斯西部除了是做生意的好地方外，还发现了一个舒适的后卫避难所，以逃避在本世纪初一直跟踪他二十年的墨西哥和美国警察。

洛斯瓦莱和查波的合伙人前市长阿登于2019年3月在危地马拉城向美国当局投降后，向联邦特工和司法部检察官详细解释了墨西哥和洪都拉斯毒贩之间的关系。阿尔东向警察带来的最重要的细节之一是，证实胡安·安东尼奥· “托尼” · 埃尔南德斯在 2013 年和 2014 年是他的兄弟、新晋总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯与洪都拉斯毒品黑社会之间的联系，包括与锡那罗亚州的伙伴关系。

后来，当托尼·埃尔南德斯于2019年10月在美国受审时，阿登解释说，他曾在2013年参加过一次会议，查波给了托尼一百万美元来资助胡安·奥兰多的竞选活动。这是对墨西哥人未来的投资，将记录放在另一个家族，即埃尔南德斯氏族，埃尔南德斯家族即将成为洪都拉斯有组织犯罪的校长，多年后证实了数十项司法和新闻调查，最终于去年2月逮捕了前者总统，他正在特古西加尔巴的一个牢房里等待被引渡，以便在纽约法院回答贩毒指控。

但是，这似乎只是在美国最终审判前总统埃尔南德斯期间暴露出来的巨大冰山一角。希奥马拉·卡斯特罗总统新晋政府中的安全部长拉蒙·萨比隆将军最近警告了这一点。

萨比隆本周日（3月20日）在接受洪都拉斯电视台采访时透露，正是查波利用他对埃尔南德斯政府的影响力，迫使总统罢免了他。

洪都拉斯国家警察局前局长拉蒙·萨比隆（d）在档案照片中。现任安全部长萨比隆表示，他于 2014 年被查波·古兹曼的命令接替。EPE/STR

2014年，当时担任警察局长的萨比隆在美国药物管制局（DEA）的支持下，对洛斯山谷、阿顿和洛斯·卡奇罗斯进行了调查，并领导了以逮捕前者而告终的行动。萨比隆已经怀疑黑社会与其国家新生的政治势力之间可能存在的关系，直到洛斯瓦莱被俘事件发生之前，他才向其上司胡安·奥兰多·埃尔南德斯总统报告被捕。然后是解雇了。

在上周日的采访中，萨比隆说，这次被捕是当时的安全部长阿图罗·科拉莱斯将他解雇的原因。“存在着实质性问题，例如抓获可引渡的领主...我认为这就是原因，因为公共机构开始充斥着有组织犯罪和毒品贩运，” 这位将军说。

部长毫不犹豫地指出了拉绳的那个人，以便胡安·奥兰多·埃尔南德斯的士兵将他赶走。“这种情况来自古兹曼·洛拉（GuzmánLoera），别名查波（El Chapo），因为它影响了他们，他们决定将我免职。”

Sabillón 知道他在说什么。当他在2014年抓获Valle兄弟时，他将他们带到名为Los Cobra的国家警察特种部队的牢房，在那里他询问了变调夹，并亲身了解到托尼·埃尔南德斯和他的兄弟胡安·奥兰多已经巩固了自己在贩毒金字塔的顶端最重要的是，移动了锡那罗亚州的药物。

El Chapo 在世纪之交帮助形成的是在洪都拉斯顺利运行了十年的毒贩和政治家网络。

Guzmán Loera、los Valle和los Hernández的盟友前市长Ardón的证词以及法庭档案中的其他陈述得出的结论是，查波的钱部分用于给洪都拉斯东北部由洛斯卡奇罗斯氏族控制的能够接收大量可卡因的机器上油。在警察和军事车队的保护下，将毒品通过公路运往圣佩德罗苏拉和科尔特斯港，甚至运到科潘的拉恩特拉达，在那里他们将毒品运到洛斯瓦莱，让这个氏族将毒品运往危地马拉。

在另一份向洪都拉斯前总统波菲里奥· “佩佩” · 洛博（2010-2014）的儿子法比奥·洛博（Fabio Lob o）公开的司法档案中，有证据表明，由查波·古兹曼领导的锡那罗亚州卡特尔如何设法阐明洪都拉斯两个主要毒品氏族和政治当局的正常运作公共部队确保洪都拉斯的路线畅通无阻。

也是洛斯卡奇罗斯氏族领袖德维斯·莱昂内尔·里维拉·马拉迪亚加（Devis Leonel Rivera Maradiaga）向美国投降，他讲述了该网络的运作方式。

例如，埃尔卡希罗说，2012年11月的某一天，他在科隆北部省托科阿的简易机场附近会见了法比奥·洛博。他们在那里是为了接管从委内瑞拉阿普雷乘飞机运来的一吨可卡因，原定要抵达墨西哥。这种药物来自锡那罗亚州卡特尔。

应里维拉·马拉迪亚加（Rivera Maradiaga）的要求，小路宝（Lobo Jr.）抵达洛斯卡奇罗斯（Los Cachiros）的运营中心之一托科阿，护送将运送货物的车队前往与危地马拉接壤的科潘省拉恩特拉达。在托科阿和圣佩德罗苏拉之间的某个地方，一个军事检查站阻止了车队。法比奥·洛博（Fabio Lobo）与负责官员进行了交谈，毒品仍在继续运送。

洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯因贩毒罪被监禁在洪都拉斯等待引渡到美国。EFE/古斯塔沃·阿马多尔/存档

几个小时后，大篷车抵达了 La Entrada。在那里，里维拉·马拉迪亚加（Rivera Maradiaga）要求法比奥在将药物运送给伴侣的同时在车里等他。可卡因留在了 Valle 家族的财务大脑 Digna Valle 手中。

在这次行动中，法比奥·洛博从里维拉·马拉迪亚加那里获得了 5 万美元。2015 年 5 月 Lobo 被捕时，埃尔南德斯已经在努力占领西部道路。

到 2000 年第一个十年末，El Chapo 曾经在科潘的埃斯皮里图度过重要的季节，当时墨西哥的情况变得太复杂了。

一位追随山谷及其在洪都拉斯的伙伴脚步的高级警察局长证实，古兹曼在 2014 年 2 月 22 日之前的几天里 “在科潘四处走动”，这是墨西哥当局第二次在锡那罗亚州的马萨特兰抓获他们。

在作为该省首府的迷人殖民城市圣罗莎德科潘，一位认识洛斯瓦莱和阿尔顿，甚至 “出于教会原因” 与他们互动的牧师悄悄地说，上个十年初，也就是2012年，路易斯·瓦莱曾经下令关闭这座城市的街道晚上，氏族庆祝 Chapo 在科潘的存在。

精神教会。科潘埃斯皮里图（El Espíritu）天主教寺庙的立面，根据当地的说法，Valle Valle一家在那里藏了钱。

“他们在街上弄得一团糟。他们（Los Valle）谨慎，看不见El Chapo，但保镖放松了...”，一位认识Ardon和Valles的牧师告诉Infobae，他在2021年为了安全起见不愿透露姓名的情况下讲话。宗教人士声称，他收到的报告说，在那些假期的高潮时，毒贩的保镖甚至强奸了年轻的科帕内卡斯。

这位牧师证实了洛斯瓦莱（Los Valle）被捕期间负责情报工作的高级警察局长已经对Infobae说过的话：El Chapo曾经在埃斯皮里图（ElEspíritu）呆了很长时间，必要时他从那里骑马搬到邻国危地马拉。

洛斯瓦莱镇是墨西哥人访问洪都拉斯期间的行动中心；这些消息来源说，从科帕内卡斯山脉，El Chapo还将前往约4小时车程的圣佩德罗苏拉，以确保他在洪都拉斯走廊的生意。

2013 年，查波·古兹曼在埃斯皮里图郊外的米格尔·阿努尔福·瓦莱拥有的一家养牛场会见了托尼·埃尔南德斯，给了他一百万美元，根据美国特工收集的证词，这百万美元用于胡安·奥兰多·埃尔南德斯的总统竞选。

萨比隆将军证实，查波·古兹曼于 2013 年停止前往洪都拉斯。2014年2月，墨西哥海军夺回了墨西哥锡那罗亚州的首领。几个月后的11月，萨比隆和他的家人在连接埃斯皮里图和危地马拉边境的道路上拦住了山谷。那是一个时代的终结。

从访问El Chapo开始，证词仍然存在，其中一些变成了传说，这些传说仍在科潘流传。还有一些证词最终导致托尼·埃尔南德斯进入美国监狱，使他的兄弟胡安·奥兰多离引渡仅一步之遥。

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