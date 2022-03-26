2022 年奥斯卡奖：简·坎皮恩是唯一被提名的导演的故事

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

距离第94届奥斯卡颁奖典礼只有几天的路程，随之而来的是对世界第七艺术中最重要奖项的欣喜引起了极大的兴趣。最重要和最令人垂涎的类别之一是 “最佳导演”，今年，尽管发生了巨大的社会革命，开始在各种文化，政治甚至劳动领域为妇女伸张正义，但在2022年只有一名女性被提名。

最喜欢赢得小雕像的@@ 简·坎皮恩（Jane Campion）正在争夺奥斯卡金像奖，这要归功于她在西方人 El P oder Del Perro 的工作，她可以一劳永逸地使世界上最大的流媒体平台 Netflix 在顶级类别中获得首个胜利仪式。尽管有这些好的预测，但她的胜利不仅代表了她履历中的另一个要素，而且还有可能成为整个历史上第三位获得该奖项的女性。

这位导演的人生故事已迅速成为社交网络和媒体关注的话题，这不仅是因为她是潜在的赢家，而且还因为她在奥斯卡颁奖典礼上争取提名公平性的伟大旗帜，近年来因缺乏女性而受到批评主要类别中的空格，其中 “最佳管理” 是最需要更改的。

对于坎皮恩来说，这一提名增加了同一类别的两个记录，这对女性来说是独一无二的 狗的力量（从L到R）：菲尔·琼斯（副制片人-第一助理导演），简·坎皮恩（导演-制片人-作家）。铬。柯斯蒂·格里芬/NETFLIX © 2021

伊丽莎白·简·坎皮恩（Elizabeth Jane Campion）于1954年4月30日出生于新西兰惠灵顿，在父母通过制鞋业生意创造的生计下，她决定于1975年在惠灵顿维多利亚大学学习人类学。在欧洲旅行了一年并在伦敦切尔西艺术学院学习绘画之后，坎皮恩移居澳大利亚，并于1979年在悉尼大学悉尼艺术学院完成了绘画学位。

为了简要介绍他的浪漫生活和他所组成的家庭，坎皮恩于 1992 年与科林·戴维·恩格勒特结婚。他们的第一个孩子贾斯珀（Jasper）在12天时去世，但在1994年，他们的女儿爱丽丝·恩格勒特（Alice Englert）出生，致力于表演。简和科林于 2001 年离婚。

在其他奖项中，他赢得了这个类别 文件照片：导演简·坎皮恩在 2022 年 3 月 13 日在美国加利福尼亚州洛杉矶举行的第 27 届年度评论家选择奖上接受了最佳导演奖。路透社/Mario Anzuoni/File Photo

在第七艺术界的职业生涯中，他的第一部短片《皮尔》（1982）在1986年戛纳电影节上获得了金棕榈奖最佳短片奖，但他的电影《钢琴》（1993年）获得了国际认可。凭借这部电影，他在同一个电影节上获奖，并于 1994年获得了澳大利亚电影学院的最佳导演奖和奥斯卡最佳原创剧本奖。

自从她是奥斯卡历史上第二位获得奥斯卡最佳导演提名的导演以来，她的电影生涯已经有了在电影导演界征服女性的先例。1993年，她成为第一位在戛纳电影节上赢得金棕榈奖的女性，这一里程碑直到2021年朱莉娅·杜库尔瑙（Julia Ducournau）为她的第二部长片《泰坦》（Titane）获得个人作品时才重演。

她是第二位获得奥斯卡 “最佳导演” 提名的女性

1996 年，他执导了根据亨利·詹姆斯的小说改编的电影《女士肖像》，由妮可·基德曼、约翰·马尔科维奇、芭芭拉·赫尔希和马丁·多诺万主演。H@@ oly Sm oke（1999）将冠军与哈维·凯特尔团聚，这次是凯特·温斯莱特的女主角。在《剪辑》（2003）中，根据畅销书作家苏珊娜·摩尔（Susanna Moore）改编的色情惊悚片为梅格·瑞安（Meg Ryan）提供了摆脱家庭电影角色的机会。

在电影院外，简是纪录片《绑架：横田惠的故事》（2006年）的执行制片人，但在2009年，她发行了《光明之星》，这部电影标志着她以最纯粹的《钢琴》风格重返浪漫主义。它讲述了诗人约翰·济慈和范妮·布劳恩的爱情故事。

英国广播公司（BBC）组织的电影专家调查显示，2019年，她的电影《钢琴》（El Piano）被选为有史以来由女性执导的最佳电影，这为她和娱乐界的女性带来了又一次巨大的胜利，她们也将其列为领先电影之一电影界的先驱，以及随后在以前只考虑 “男人” 的空间中发生革命的人物。

Campio cuenta con trabajos 在电视上 文件照片：第 78 届威尼斯电影节-开幕式-红地毯到来-意大利威尼斯，2021 年 9 月 1 日-编剧、制片人兼导演简·坎皮恩摆姿势。路透社/Yara Nardi/File Photo

他的完整出场清单不仅出现在电影中，还出现在短片中，例如：2007年的《瓢虫》（选集电影《致每个人自己的电影院》的一部分），2016年的《水日记》（选集电影8的片段），1984年的下班后，《皮尔：纪律练习》1982 年或 1981 年的《诱惑与征服的不幸事件》。

电视是他在工作中取得巨大成功的另一个平台，证明了他在工作方面的多才多艺是他最大的素质之一，因为这使他能够开展以下项目：2017 湖之巅：中国女孩（与Ariel Kleiman共同导演的电视迷你剧），T@@ op of the Lak e（电视迷你剧，与加思·戴维斯共同执导）、《两个朋友》（电视电影）和《跳舞发呆》（电视连续剧，第 1 集）。

Ella es la única mujer nominada 第 94 届奥斯卡金像奖最佳导演提名者是（左）肯尼斯·布拉纳、保罗·托马斯·安德森、简·坎皮恩、滨口龙介和史蒂芬·斯皮尔伯格，这些人以档案照片的组合形式显示。路透社/马克·布林奇/托比·梅尔维尔/Johanna Geron/Mario Anzuoni

《狗的力量》（《狗的力量》）是一部自写和导演的西方戏剧电影，改编自托马斯·萨维奇 1967 年的同名小说。电影明星本尼迪克特·康伯巴奇、克尔斯滕·邓斯特、杰西·普莱蒙斯和科迪·史密斯·麦克菲。这部电影在第94届奥斯卡金像奖上获得了12项提名，其中包括最佳影片。

从《光明之星》首映到《狗的力量》之间已经过去了十二年。幸运的是，评论家，观众和业界都热情地接受了风格导演的回归，简·坎皮恩（Jane Campion）的提名可以加入ChloéZhao和Kathryn Bigelow，成为唯一获得奥斯卡奖的女性。

他的电影是获胜的最爱 FILE PHOTO：第78届威尼斯电影节-竞赛中放映电影《狗的力量》-登上红地毯-意大利威尼斯2021年9月2日-导演简·坎皮恩、演员本尼迪克特·康伯巴奇和女演员克尔斯滕·邓斯特合影。路透社/Yara Nardi

只有七位女性被提名为最佳导演：帕斯夸利诺·塞特贝勒兹的丽娜·沃特穆勒（1976 年）、《钢琴》的简·坎皮恩（1993 年）-是的，这是她的第二次提名-索非亚·科波拉获得《迷失翻译》（2003 年）、凯瑟琳·比格洛（2009 年）、GretaGerwig 代表 B ird Lady（2017）、《有前途的年轻女性》的 Emerald Fennell（2020 年）和《游牧民族之地》的 Chloé Zhao（2020 年）；其中，只有比格洛和赵赢得了小雕像。

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