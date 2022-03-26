2022 年奥斯卡奖：学院小雕像要多少钱

对于电影界某些艺术家来说，获得奥斯卡小雕像是最大的成就之一，因此该小雕像不出售。但是，电影艺术与科学学院已决定为奖杯定价，以便获奖者如果想摆脱奖杯就无法出售它。

要了解奥斯卡小雕像的真实价格和近似价格，您必须了解该奖项的历史以及奖项的完成方式，因为目前这些奖项中的一项仅售一美元，正如电影艺术与科学学院通过 1950年颁布的一项法律所确立的那样。

在93届奥斯卡颁奖典礼上，电影艺术与科学学院共交付了约 3,000个小雕像，这些小雕像是每年1月由镀有24克拉金的实心青铜制成的。该机构表示，它的长度为34.5厘米，因此，由于构成它的金属，它的重量约为4公斤。

奥斯卡奖不能由获奖者或其他任何人出售，但已在不同场合购买（照片：Twitter @Rqlxsrg）

另一方面，目前负责制作小雕像的公司 Epner Technolog y分享说，它们的成分是：大不列颠，2％的铜金属合金，3％的锡，5％的锑（5％），并镀有24克拉的金。

由于它们的特点和制作方式，人们相信每个小雕像的生产成本可能约为 400美元，但由于其重要性，其实际成本将超过一百万美元。

而且，在大多数第一届颁奖典礼中，奥斯卡奖都是用石膏制成的，并没有像后来获得的那样重要，也不必担心有人会希望从该奖项中获得经济利益。

但是，当这些小雕像开始丢失时，学院发起了一项倡议，以便可以以 10美元的最高价格出售它们，后来宣布这只是一美元，而且是不可谈判的。

小雕像必须首先以一美元的价格提供给学院（照片：路透社的 Lewis Joly/Pool）

学院在其网站上分享的一项法规中，由于约瑟夫·C 在1942年获得音乐剧《我的加尔· 萨尔》最佳艺术指导奖项的法律纠纷而于2015年获得加利福尼亚州洛杉矶法官的批准，该法规写道：

但是，纵观历史，失落的奥斯卡奖一直以高昂的价格出售。最著名的案例之一是迈克尔·杰克逊在拍卖会上买了一个。

1999年，流行音乐之王决定以 140万美元收购1940年授予制片人大卫·奥·塞尔兹尼克的电影《乱世佳人》最佳影片的小雕像，但该小雕像丢失了。目前，该奖项尚未归还给学院，因为她再次失踪了。

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