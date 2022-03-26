乔·拜登在波兰会见了乌克兰外交部长和国防部长

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

自 2月24 日入侵俄罗斯以来，美国总统拜登周六在华沙市中心的万豪酒店会见了乌克兰外交部长和国防部长，这是他与基辅高级官员的首次会谈。

会议期间，拜登坐在美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀旁边的一张长长的白桌旁。乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴和国防部长奥列克西· 雷兹尼科夫表示，白宫认可的记者群报道了这次访问。

中午前不久，新闻界可以看到会议的开始。记者们能够听到库莱巴如何告诉拜登，自战争开始以来，他已经学会了 “在任何情况下都睡觉”，让他在带他去华沙的火车上休息。

拜登回答说，他也可以在火车上睡觉，这要归功于他担任参议员时，他每天都带他们从美国首都搬到他居住的州特拉华州。

乔·拜登在与乌克兰部长的会晤中（路透社/伊夫林·霍克斯坦）

库莱巴在一条推文中说，与这个庞大的美国代表团的会晤将使 “在政治和国防领域寻求切实可行的解决方案，以加强乌克兰打击俄罗斯侵略的能力” 成为可能。

就他而言，雷兹尼科夫在他的官方Twitter帐户上表示，两位部长将于本周六 18:00（格林威治标准时间 17:00）在华沙皇宫出席拜登关于乌克兰战争的演讲。

据白宫称，美国和乌克兰代表团之间的会晤持续了一个半多小时，拜登出席了大约40分钟。

乌克兰驻波兰大使安德里·德什奇西亚和美国驻乌克兰临时代办克里斯蒂娜·克维恩也出席了会议。

会后，拜登计划与波兰总统安德烈·杜达会面，然后参观 PGE Narodowy 足球场，该足球场改建为难民中心，为自战争开始以来逃往波兰的 217 万多人中的一些人提供服务。

除了会见难民外，拜登还将与华沙市长拉法尔·特拉斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）以及开展人道主义应急行动的组织进行互动，包括由西班牙厨师何塞·安德烈斯（JoséAndrés）创立的反饥饿组织世界中央厨房。

白宫表示，拜登在飞回华盛顿之前的讲话将集中在 “自由世界为支持乌克兰人民而共同努力” 上。

在周三开始的欧洲之行中，拜登还访问了乌克兰边境附近的美军，并参加了在布鲁塞尔举行的三次北约、七国集团和欧盟（欧盟）峰会，重点是俄罗斯入侵乌克兰。

（来自 EFE 和法新社的信息）

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