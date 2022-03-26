Foo Fighters：这就是秘鲁球迷对泰勒·霍金斯突然去世的反应

自从乐队的鼓手泰勒·霍金斯于3月25日去世以来，本周五发生了可怕的消息，根据乐队代表的说法。死因尚未公布。他当时 50 岁。

也就是说，Foo Figthers的官方帐户在其官方网络上发布了可怕的消息。“Foo Fighters 家族对我们心爱的泰勒·霍金斯的悲惨和不合时宜的损失感到震惊。他们的音乐精神和富有感染力的笑声将永远伴随着我们所有人，” 该组织在其官方 Twitter 帐户上的一份声明中说。

这位标志性音乐家的尸体在他与乐队住在一起的旅馆里被发现死气沉沉。他已经 50 岁了

泰勒·霍金斯怎么了？

根据哥伦比亚的报道，在波哥大北部的一家旅馆里发现了这位著名音乐家的死气沉沉的尸体。在该团伙所住的旅馆里，有一群法警和法医法医分别举起尸体。

在波哥大郊区的Estéreo Picnic Festival上等着看摇滚乐队的观众中，这场活动就像一桶冷水一样落下，当他们听到这个消息时，许多人流下了眼泪。

此外，在Black Pumas的演讲开始之前，音乐节的组织者和该团体的负责人出来宣布了这一消息，并要求默哀一分钟，以向鼓手致敬，鼓手受到观众的尊重。

TWITTER 上的粉丝们正在形成这种趋势

在推特上，秘鲁球迷对泰勒·霍金斯的敏感死亡发表了不同的评论。

“Foo Fighters 鼓手的死亡是黑客帝国朋友的很多错误。世界末日开始了，他们没有注意到，” 名为Kes的Twitter帐户写道。

秘鲁人在推特上大声疾呼鼓手 Foo Figthers 的死亡





另一位名叫 Daniela Del Castillo 的用户写了以下内容作为对迈克·博韦账户的评论。他写道：“令人震惊、令人心碎和如此悲伤的损失，我从秘鲁利马向他的家人、朋友和乐队成员表示慰问，他是 Foo Fighters 作为最出色的音乐家和鼓手之一，掌权者泰勒·霍金斯永远记得而且从未忘记。”

丹妮拉·德尔·卡斯蒂略评论了 Foo Fighters 鼓手泰勒·霍金斯的去世

一位名叫 “Islander 79” 的用户让他对乐队从未来过秘鲁感到恼火。”令我感到困扰的是，我从未见过 Foo Fighters 直播，他们也没有来秘鲁。泰勒·霍金斯真可惜，” 他说。

秘鲁人哀悼泰勒·霍金斯的死

最后，账户 itnever3nds__ 在得知鼓手泰勒·霍金斯去世后写了一篇激动人心的帖子。“14 岁时，我对秘鲁的一张假 Foo Fighters 海报感到疯狂，希望有一天能见到每个成员。我不会全部看见，但即使我在远处喜欢你的触摸 #taylorhawkins 也没言语，” 他说。

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