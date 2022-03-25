美国警告说，在墨西哥的俄罗斯情报人员人数最多

美国北方司令部负责人警告说，俄罗斯情报人员在墨西哥有大量存在，并指出他对中国和俄罗斯影响美洲地区的努力的 “担忧”。

美国北方司令部领导人格伦·范赫克（Glen VanHerck）出席美国参议院，要求增加预算并解释俄罗斯的战略。

这位同时也是北美航空航天防务司令部负责人的美国高级将军表示，北美和加勒比地区有 “非常积极和活跃” 的行为者，并特别提到了墨西哥和巴哈马。

他特别提到了俄罗斯情报组织 GRU 路透社/伊丽莎白·弗朗茨/File Photo

周四，美国国家元首北方司令部格伦·范赫克将军警告美国参议员，在世界上部署的所有情报人员中，俄罗斯在墨西哥拥有最大的情报人员。

正是在他最近与美国参议院武装部队委员会举行的听证会上，俄罗斯的主要情报组织 Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie（缩写为 GRU）试图在美国境内施加影响；中央情报局是军方俄罗斯联邦武装部队可以利用的情报部门。

他说，为此，来自俄罗斯的情报人员本来可以在墨西哥定居，据称使墨西哥成为与美国接壤的GRU成员人数最多的国家，格伦·范赫克说。

“我想指出的是，目前世界上大多数GRU成员都在墨西哥。这些是俄罗斯情报人员。他们密切关注自己在美国的影响机会。”

这位将军透露，墨西哥是俄罗斯特工人数最多的所在地 （照片：efe/joebeth Terriquez）

VanHerck 指责俄罗斯和中国散布虚假信息，播种 “分裂和内部纷争”，意图破坏美国在世界各地的民主和民主的基础。

南方司令部首长劳拉·理查森（Laura Richardson）周四也在参议院武装部队委员会作证，他同意范赫克的评估。

他说：“我掌管了将近五个月，最让我印象深刻的是中国和俄罗斯正在积极扩大在我们邻国的影响力。”

负责美国在加勒比海、中美洲和南美洲的军事行动的理查森重申了他最近的说法，即如果没有美国的领导和一些投资，“中国在该地区的负面影响很快就会像该国现在在非洲的掠夺性影响力一样。”

他强调说：“让我们清楚一点：中国不投资，而是提取。”

他补充说，他 “最大的战略关切” 是保持巴拿马运河和麦哲伦海峡的自由和开放，他说在这些环境中有中国的项目。

这位将军保证这是他领土上的影响力问题 （照片：路透社/卡洛斯·贾索）

最近，墨西哥代表，特别是来自国家复兴运动的议员，报告了墨西哥-俄罗斯友好小组的成立，该小组在盟国的支持下最终敲定。

但是，美国驻墨西哥大使肯·萨拉萨尔（Ken Salazar）保证，墨西哥和俄罗斯之间的密切关系 “永远不可能发生”，因为俄罗斯军队对乌克兰领土的入侵。

这是由于3月23日在众议院接待了俄罗斯驻墨西哥大使维克多·科罗内利的墨西哥代表，以建立墨西哥-俄罗斯友好小组。

（照片：路透社/古斯塔沃·格拉夫）

此外，他回顾了墨西哥和美国在第二次世界大战期间将表现出反对德国阿道夫·希特勒政权的联盟，并紧急呼吁扩大该联盟。

“当一个家庭遭到袭击时，这个家庭就会加入。在这里，我们谈谈友谊小组。没什么区别，我们必须像他们在第二次世界大战中所做的那样做，” 他总结道。

*来自法新社的信息

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