排名表 Liga 1 Apertura 锦标赛日期 8 圣马丁 vs Binacional 成绩编程

积分榜：本周五，3月25日，这场待决比赛是Binacional和圣马丁大学之间举行的Apertura锦标赛的首场比赛。这就是秘鲁锦标赛分类的变化方式。

在圣马科斯大学体育场，Binacional俱乐部在对阵圣马丁的比赛中以1比0获胜，前锋贾尼奥·波西托在比赛折扣（90+1）中进球。

Binacional 在 Apertura 锦标赛中连续第三次获胜，在积分榜上攀升至第二名，比拉科鲁尼亚市政领袖落后一分。就他而言，圣马丁在西甲联赛的最后一名中赢得了三分，并连续五次失利。

在卡塔尔2022年预选赛最后日期的最后一天之后重启西甲联赛时，Binacional将在第八场比赛日与卡亚俄的米格尔·格劳体育场面对Sport Boys。就其本身而言，圣马丁将在阿尔贝托·加拉多体育场面对水晶竞技。

Alianza Lima 在西甲 1 完成休息日期后与 Sport Huancayo 对战。蓝白队渴望打破连续三场击败Alianza Atlético、Sporting Cristal和梅尔加的糟糕连胜纪录，后者将他降至排名第15位。

体育大学在 Monumental de Ate 体育场面对 ADT de Tarma。在过去的三个日期中，这些面霜只获得了九分中的一分。他输给了市政和 Binacional，还与 Cienciano 并列。

作为西甲联赛的领导者，Municipal 的衡量标准是 Alianza Atlético 作为访客，这使领先优势受到威胁。Sullana 的 “Gale” 在桌子上排名第三。

联赛 1 秋季锦标赛积分榜

联赛 1 秋季锦标赛排行榜

LIGA 1 的第 8 天时间表

4月1日星期五

水晶竞技 vs 圣马丁（下午 1:15 | 阿尔贝托·加拉多体育场）

阿亚库乔足球俱乐部 vs UTC（下午 3:30 | 库马纳城体育场）

Sport Huancayo vs Alianza Lima（晚上 7:00 | IPD 万卡约体育场）

4月2日星期六

Sport Boys vs Binacional（上午 11:00 | 米格尔·格劳·德尔卡亚俄体育场）

Alianza Atlético vs 市政（下午 1:15 | 梅拉尼奥·科洛马体育场）

梅尔加 vs 卡洛斯·斯坦（下午 3:30 | UNSA 纪念体育场）

4月3日星期日

格劳竞技 vs 西恩西亚诺（下午 3:00 | 弗朗西斯科·门多萨·皮萨罗体育场）

大学 vs ADT（下午 3:30 | 纪念体育场）

卡洛斯 ·A· 曼努奇 vs 塞萨尔·瓦列霍（下午 6:30 | 曼西切体育场）

休息 Cantolao 学院。

联赛 1：Apertura 锦标赛的第 8 天赛程（照片：联赛 1）

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