以下是您可以参加 2022 年 Estereo Picnic 的选项

在三月的最后一个周末，Briceño高尔夫球场将迎来成千上万的现场音乐爱好者，他们将参加新版本的立体声野餐节（FEP）。在音乐节的三天中，五个启用的舞台将从下午 2:30 到黎明增加演讲者的音量。公众唯一要做的就是到达这个地方，为此，有几种选择可供选择。

公共汽车，汽车，货车，选定的司机等。FEP与会者有多种选择可以进入Briceño高尔夫球场，也可以选择最适合自己预算的球场。

私家车

FEP 与会者可以和他们的朋友一起乘坐私家车去，但他们应该意识到，在计划离开活动之前，他们应该在可行的区域寻找停车位。同样，重要的是要记住这意味着的责任，例如不喝酒才能以五种感官回归。

如果你有车决定喝酒，电影节将为你提供单程价值14万美元的选定司机服务。用户将离开高尔夫球场，司机将在抵达波哥大的单点将他们送下。它是如何工作的？

巴士

FEP还提供出发和到达波哥大各个地点的巴士服务。其中主要的是卡鲁拉阿罕布拉停车场（Calle 114 #45 .78）和马洛卡互动博物馆（Carrera 68D #24ª -51）。

每辆巴士从上午11点至晚上7点每20分钟发车一次，返回时间为晚上10点至每天结束。该服务的单程费用为每天25,000美元，三天为70,000美元；而退货费用为每天35,000美元，三天为100,000美元。如果您购买往返行程，三天每天的费用为45,000美元或12.5万美元。

货车

FEP 面包车可以在黄票页面购买。留下数据时，我们将与您联系，以协调从波哥大出发的出发点和两个到达点（接送地点和其他地点）。价格根据人们所在的地点而有所不同：

11 个人：每天 45 万美元或三天内为 130 万美元

14 个人：每天 50 万美元或三天为 145 万美元

18 个人：每天 60 万美元或三天内为 17.50 万美元

无论你决定以哪种方式前往 FEP，都记得在没有事先检查自己是否拥有享受节日所需的一切之前，不要开始去高尔夫球场的旅程。要点之一是携带您的身份证件，covid-19疫苗接种卡，不用说您的手柄，这是活动的入口。

另外，记得把钱放在手柄上，这样你就可以在节日期间购买食物和饮料。要使用该系统，必须激活链接上的句柄：fest ivalestereopicnic.com/h andles。该活动建议您保存可以在手柄背面找到的序列号并进行记录，因为 “如果出现任何问题，能够为您提供更好的技术支持并解决任何不可预见的事件至关重要”。

另外，请记住建议携带的其他物品以及绝对应该留在家中的其他物品。在 Infobae Colombia，我们列出了清单，以便您可以毫无问题地享受 EFF 的 “复出”。

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