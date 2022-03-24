亚历杭德罗·斯佩策与艾克尔·卡西利亚斯合影的近60万比索的豪华手表

亚历杭德罗·斯佩策（Alejandro Speitzer）很小的时候就在 Televisa电视台上开始了演艺生涯，当时他制作了诸如 Rayito de Luz 或带着蓝色背包的女孩艾米之类的肥皂剧。但是，多年来，他的职业生涯已经发展到如此高的水平，以至于他取得了国际飞跃，目前正在与 伟大的国际名人。

这次，墨西哥人以宝格丽（BVLGARI）品牌大使的身份前往意大利罗马，在庆祝 Oc to系列十周年之际，他遇到了著名名人，例如前足球运动员艾米丽·卡西利亚斯（Iker Casillas），艾米丽（Emily）在巴黎演员 Lucien Laviscount 等。

正是通过他的 Instagram，Speitzer不仅与西班牙守门员合影，而且他的奢华服装使不止一个互联网用户张开了嘴，使他的追随者感到惊讶。

墨西哥人与艾克尔·卡西利亚斯合影（照片：Instagram @alejandrospeitzer）

在 Oscuro Deseo的主角分享的一系列照片中，可以看到他穿着海军Boss 西装，白衬衫，Manolo Blahnik 鞋子和素色裤子。

尽管合奏优雅，但 Octo Finissimo S kelet模型的宝格丽腕表却完全引起了人们的注意，因为其建筑优雅的细节使Alexander脱颖而出。

应该注意的是，这件作品的价格约为569千607比索，是限量版，因此库存只有180 比索，它是由黑色陶瓷材料制成的。此外，它的直径为40毫米，表壳的形状为八角形。这款手表的亮点之一是，它允许内部工作视野，防水深度达30米，并具有红色轮廓的镂空计数器。

这款手表是限量版（照片：Instagram @Bulgari）

但这不是 Speitzer 的服装结束的地方，因为他与其他配饰合影。在共享的出版物中，您可以看到演员的戒指也来自 Bvlgari 的b.zero1模型，价格为 4.1万100比索。

这款珠宝饰有两条18K玫瑰金表带，配以哑光黑色陶瓷，其设计灵感来自罗马斗兽场。它被归类为寻求超越传统和流派的男女皆宜的作品。

在拍摄图像之前，用户花了很长时间做出反应，并向墨西哥人发送了各种支持信息。

戒指可以在网上商店购买（照片：Instagram @Bulgari）

他收到的一些提及是 “多么野蛮”，“我们可以和平地死”，“多么美丽”，“我爱你”。

值得记住的是，在2021年，亚历杭德罗·斯佩策加入了全球最美丽的名人名单。这位演员被等同于哈里·斯泰尔斯、亨利·卡维尔和蒂莫西·查拉梅特等明星。今年，斯佩策是《100张最帅面孔》中唯一的墨西哥代表。

顶部是由 TC Candler 杂志组织的。这些职位是根据公众投票授予的，此外还概述了其他媒体的数据。该模特还排在第79位，击败了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，扎克·埃夫隆，马里奥·卡萨斯和音乐家巴勃罗·阿尔博兰等人物。

该名单是通过该杂志的 YouTube 频道公布的。除了在著名的顶部提及他们的数字外，如果在以前的版本中考虑过它们，它也很突出，Speitzer 连续两年出现。

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